Baixe o instalador offline do LibreOffice 2022 para Windows 11

O LibreOffice é uma suíte de escritório gratuita e de código aberto que você pode baixar para qualquer sistema operacional que esteja usando. O LibreOffice é suportado em todos os sistemas operacionais, incluindo macOS, Windows e Linux. Esta é uma alternativa ao Microsoft Office, mas a única diferença é que é grátis para usar enquanto o Microsoft Office não é.

Se você está procurando a melhor alternativa gratuita ao Microsoft Office, o LibreOffice resulta de sua busca por ele. Se você deseja baixar o instalador offline do LibreOffice 2021 para Windows 11, este artigo o ajudará com isso. Discutiremos como você pode baixar o LibreOffice 2021, juntamente com seus recursos, requisitos de sistema e muito mais.

Requisitos do sistema para o LibreOffice 2022

Existem certos requisitos de sistema do software que seu PC deve atender para executar esse software. Da mesma forma, o LibreOffice 2021 também possui seus requisitos de sistema que seu PC deve atender para poder executar o software. Abaixo estão os requisitos do sistema para que o PC Windows possa executar o LibreOffice 2021 nele-

Sistema operacional- Windows 7 SPI ou superior.

Processador- Compatível com processador Pentium ou qualquer processador superior.

BATER- Requer no mínimo 256 MB de RAM; no entanto, o recomendado é 512 MB.

Armazenar- Seu PC precisa ter pelo menos 1,5 GB de espaço livre em disco.

Exibição- A tela deve ter uma resolução de 1024×768 com pelo menos 256 cores. Recomenda-se uma resolução superior a essa para executar o software.

Baixe e instale o LibreOffice 2021 no Windows 11

Se você deseja baixar o LibreOffice 2021 para Windows 11 e instalá-lo em seu PC, nós o ajudaremos com isso. Para baixar e instalar o LibreOffice 2022 no Windows 11, siga as etapas abaixo-

Abra o navegador no seu PC.

Agora vá para o site oficial do LibreOffice no seu navegador. Você pode clicar neste link e isso o levará à página de download do LibreOffice.

Aqui você verá o Download botão. Logo acima disso, haverá uma opção para escolher seu sistema operacional. Seu sistema operacional será selecionado por padrão nele. No entanto, se você quiser fazer o download para qualquer outro PC, poderá escolher o sistema operacional no menu suspenso.

Depois de selecionar o sistema operacional, clique em Download para baixar o software.

Após o download do software, vá para o caminho onde você o baixou e clique duas vezes nele para executar a configuração.

Você será direcionado para o assistente de instalação. Clique em Próximo para seguir em frente. Haverá duas opções na tela agora- Típica e Personalizado. Típica- Isso instalará o software com as configurações e componentes padrão. Personalizado- Você terá que selecionar quais recursos e componentes deseja manter para o LibreOffice.

Selecione qualquer uma das opções de acordo com sua preferência e clique em Próximo continuar.

Agora siga as instruções na tela para continuar com o processo de instalação. Depois de terminar, o software será instalado no seu PC.

Quais softwares o LibreOffice possui?

O LibreOffice é uma suíte de escritório que possui o pacote completo de software para ajudá-lo com o trabalho relacionado ao seu escritório, faculdade ou escola. Abaixo está uma lista de todos os softwares que o LibreOffice possui e o que eles fazem-

Escritor- Este é um processador de texto fornecido no pacote.

Cal- Este é um software de planilha que permite criar e manipular todas as planilhas.

Impressionar- Com o Impress, você pode fazer apresentações e apresentações de slides.

Base- Base é um software de banco de dados que pode ser integrado a todos os aplicativos do pacote LibreOffice.

Empate- Draw é um software de edição gráfica no pacote.

Matemática- Este é um editor de fórmulas que permite criar fórmulas que você pode usar em outros aplicativos do LibreOffice.

Gráficos- Com este software, você pode facilmente criar e editar gráficos, bem como gráficos.

Recursos do LibreOffice

O LibreOffice é provavelmente um dos melhores pacotes de escritório que você pode baixar para o seu PC, mas quais são seus recursos? Existem vários recursos do LibreOffice 2021 que o diferenciam de outro pacote de escritório para Windows 11. Abaixo está uma lista de recursos do LibreOffice 2021-

Você pode criar e editar seus arquivos offline sem precisar de conexão com a internet.

Tem suporte para mais de 191 idiomas.

O software é compatível com todos os sistemas operacionais, incluindo Windows, macOS e Linux.

A maioria dos tipos de arquivos que você pode importar de outras suítes de escritório são compatíveis com o LibreOffice.

Seus dados no LibreOffice são privados e não são compartilhados com ninguém.

Os desenvolvedores continuam lançando atualizações frequentes, o que melhora a usabilidade e a funcionalidade do LibreOffice.

As extensões são suportadas no LibreOffice para adicionar mais recursos a ele.

Palavras finais

É assim que você pode baixar e instalar o LibreOffice 2021 no seu Windows 11. Discutimos os requisitos do sistema e o processo passo a passo para baixar e instalar o LibreOffice 2021 no seu PC com Windows 11. Esperamos que este artigo o ajude com o que você estava procurando.