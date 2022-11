Estudantes da Semed Penedo conquistam medalhas no Campeonato Alagoano Verão de Natação

Secom PMP com Assessoria Semed

Alunos e alunas das escolas da Prefeitura de Penedo fizeram bonito durante o Campeonato Alagoano de Verão, competição realizada na piscina do Instituto Federal de Alagoas – IFAL, em Maceió, no último dia 05.

Capitaneada pelo professor Joel Junior, coordenador de Educação Física da Secretaria Municipal de Educação (Semed), a equipe se destacou mais uma vez,nas provas de estilos livre, peito e costas, trazendo para a cidade ribeirinha muitas medalhas.

“Fico muito feliz com os frutos de um trabalho sério, desenvolvido em conjunto com os profissionais de Educação Física. Além da natação, que já se destaca em nível nacional, estamos incentivando a prática de outros esportes no contraturno das aulas, como o basquete e o vôlei, modalidades inseridas no novo projeto da SEMED, o Movimentar, destaca o Secretário de Educação Luciano Barros Lucena.

PÓDIO SEMED

Aluno da Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Santa Luzia, Luiz Fernando, conquistou as medalhas de prata e de bronze nos 50 e 100 metros, estilo peito.

Da Escola Douglas Apratto Tenório, Mayra Letícia foi destaque novamente. A aluna é deficiente auditiva e trouxe para casa o primeiro lugar nos 50m livre e 50m costas.

Da mesma unidade de ensino da Semed Penedo, João Emanuel e Evany Santos subiram no lugar mais alto do pódio. João chegou em primeiro nos 50 e 100 metros estilo livre e na prova de 50 metros costas. Já a aluna Evany venceu a disputa dos 50 metros livre.

“Estou extremamente satisfeito com os resultados alcançados este ano. O trabalho continuará em 2023, com a previsão de Penedo ter a maior equipe de natação escolar do estado de Alagoas. Agradeço aos estudantes pelo empenho, ao Secretário Luciano Lucena e ao Prefeito Ronaldo Lopes pelo apoio irrestrito ao esporte na cidade, em especial o escolar”, destaca o professor Joel Jr.

Texto Professor Ricardo Júnior/Assessoria Semed

Edição Secom PMP