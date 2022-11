Prefeito Ronaldo Lopes decreta luto oficial pela morte do ativista Toinho Pescador

Penedense conhecido por sua luta em defesa do rio São Francisco faleceu nesta quinta-feira, 24

O Prefeito Ronaldo Lopes decretou luto oficial por três devido ao falecimento do ativista Antônio Gomes dos Santos, o Toinho Pescador, como ficou conhecido o penedense notabilizado por suas lutas em favor do Rio São Francisco.

“Penedo se entristece com a notícia do falecimento de Toinho Pescador, grande poeta, escrito e defensor do Rio São Francisco e do meio ambiente. Um homem que lutou e orgulhou o povo penedense, deixando seu legado vivo na nossa memória”, descreveu Ronaldo Lopes na mensagem de pesar que publicou em suas redes sociais.

Homem ribeirinho criado no Barro Vermelho, primeiro bairro de Penedo e comunidade tradicional de pescadores, ‘seu’ Toinho fez da pesca artesanal o seu meio de vida. A vivência diária com o rio foi transformada em exercício de cidadania reconhecido por todos.

Autor de poemas que têm como tema principal o rio São Francisco, ele ganhou uma biografia que também reúne seus escritos, livro lançado em dezembro de 2020, junto com a comemoração dos 90 anos de Antônio Gomes dos Santos.

Em vida, o bravo defensor do Velho Chico recebeu diversas homenagens, inclusive as comendas Barão de Penedo – maior honraria concedida pela Prefeitura de Penedo – e Guardião das Águas do São Francisco, esta concedida pela Câmara de Vereadores.

O velório de ‘seu’ Toinho Pescador está sendo realizado na sede da Colônia de Pescadores, no Barro Vermelho, com sepultamento marcado para as 15 horas, no cemitério São Gonçalo do Amarante.

