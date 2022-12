Banestes abre novo concurso público

Nesta última segunda-feira, dia 12 de dezembro, o Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) publicou a abertura de seu novo concurso público. Assim, a seleção contará com a oferta de cargos de nível médio e superior.

A intenção da instituição bancária é de formar um cadastro de reserva, ou seja, com convocações a partir das necessidades do banco.

Além disso, a seleção terá não apenas vagas para o banco, como também terá oportunidades para Banestes Seguros e Banestes Corretora. Isto é, ambas controladas pela instituição.

Dessa forma, aqueles que se interessam pelas oportunidades já podem se inscrever no concurso. O período de inscrições para o certame, portanto, estão abertas desde a última segunda-feira, indo até o dia 13 de janeiro de 2023.

Para tanto, é necessário acessar o portal da Fundação Getúlio Vargas (FGV), ou seja, a banca examinadora que irá coordenar o processo seletivo.

O exame tem previsão para ocorrer no dia 05 de março do próximo ano.

Cargos terão diferentes benefícios

O concurso do Banestes oferta vagas para formação de cadastro de reserva para diferentes cargos. Nesse sentido, as oportunidades serão para:

Analista de comunicação

Assistente social

Assistente securitário

Técnico bancário

A remuneração paga será de R$ 3.960,13 para o cargo de analista de comunicação e assistente social. Já para as carreiras de assistente securitário e técnico bancário, o valor será de R$ 3.652,05.

Além disso, a instituição disponibiliza outros benefícios para todas as funções. Estas quantias, então, se tratam de:

Auxílio refeição de R$ 1.046,32;

Auxílio cesta alimentação de R$ 852,88;

Vale transporte

Auxílio creche/baba de R$ 602,81;



Participação nos lucros

Direito ao acesso ao plano assistencial (Banescaixa)

Plano previdenciário complementar (Fundação Banestes)

Plano odontológico (Odontoprev)

Possibilidade de desenvolvimento profissional

Por esse motivo, o concurso do Banestes se mostra como um grande atrativo aos cidadãos que buscam estabilidades e boas remunerações.

Quais serão as etapas do processo seletivo?

Todos os candidatos passarão por uma prova objetiva, com previsão de ocorrer no dia 05 de março de 2023. Esta etapa, então, terá caráter eliminatório e classificatório.

A aplicação dos exames serão nas cidades de Vitória, Vila Velha, Colatina, Linhares, São Mateus, Cachoeiro do Itapemirim, Vanda Nova do Imigrante e Guarapari.

Desse modo, para aqueles que concorrem aos cargos de nível superior, etapa será na parte da manhã, de 8h às 12h. Já aqueles que concorrem as vagas de nível médio, as provas acontecerão no período da tarde, de 15h às 19h.

Os exames para a carreira de técnico bancário contarão com um total de 70 questões. No entanto, as demais funções terão 80 questões, que abordarão conteúdos de Conhecimentos Específicos e Gerais. É importante que o candidato consulte o edital a fim de ler todo o conteúdo programático.

O certame do Banestes terá um prazo de validade de dois anos, a partir da data de homologação, podendo se estender por igual período.

Banestes adere ao Pacto Global da ONU

Recentemente, o Banco do Estado do Espírito Santo, o Banestes, aderiu de maneira oficial o Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU). Isto é, que incentiva a adoção de práticas para a promoção de um crescimento sustentável pelas empresas.

Assim, ao se comprometer com à iniciativa, o banco assume um compromisso da implementação dos dez princípios da agenda. Estes, então, abrangem os setores de meio ambiente, trabalho, direitos humanos e a criação de medidas contra a corrupção.

Com a entrada da instituição, o Banestes passa a fazer parte de um grupo de 16 mil membros de todo o mundo. Ademais, ao ingressar no Pacto Global, a entidade também terá a responsabilidade de atuar para alcançar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.

“Estamos empenhados em tornar o Pacto Global e seus princípios parte da estratégia, da cultura e das operações cotidianas de nossa empresa. Também, nos envolvermos em projetos cooperativos que promovam os objetivos mais amplos de desenvolvimento das Nações Unidas, em particular os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em todo o Espírito Santo”, frisou o atual o diretor presidente do Banestes, José Amarildo Casagrande.

Entrada no Pacto trará treinamentos

A entrada do Banestes soma-se a outras propostas de melhorias. Nesse sentido, houve a divulgação da Política de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática (PRSAC) do Banestes.

“Estamos trazendo as dimensões social, ambiental e climática para regras que já estão estabelecidas para os riscos tradicionais, como de crédito, liquidez, mercado e operacional, além de gerir a integração dos efeitos adversos de todos eles em conjunto”, pontua Amarildo.

Com a adesão, portanto, o Banestes terá acesso a outras plataformas de aprendizado, entrando em contato com especialistas e com a ONU, além de participar de treinamentos. Segundo a instituição, todo o trabalho acontecerá com publicidade e transparência.

Atividades sustentáveis, responsabilidade social e práticas de governança corporativa serão assuntos que o Banestes deverá debater. Assim, a instituição bancária já disponibiliza o produto “Crédito Verde”, a empresas e residências, que têm incentiva para investir na utilização fontes renováveis de energia.

“O compromisso com o pacto facilita a comunicação de nossa atuação na agenda de sustentabilidade com os diversos públicos, em especial os investidores que estão atentos às nossas atividades, e ao impacto que temos na economia capixaba. Essa nova lógica é o caminho para um mundo melhor que deixaremos para as próximas gerações”, complementa Amarildo.

Banestes tem lucro de R$ 259 milhões em 2022

Segundo o balanço do Banestes durante a última semana, o lucro líquido do banco durante este ano de 2022 foi de R$ 259 milhões. Isto é, uma elevação de 52,3% em comparação ao mesmo período durante o ano passado.

O faturamento chegou ao total de R$ 4 bilhões, aumentando 123,9% no acumulado. Já o resultado operacional chegou à marca de R$ 412 milhões, o que corresponde a um aumento de 40,8% em relação ao último ano.

A divulgação das informações ocorreram pelo diretor de Relações com Investidores e de Finanças do Banestes, Silvio Henrique Brunoro Grillo.

“Mantendo o foco no cliente, encerramos o trimestre com a instituição mais forte e certo de seu papel perante à sociedade capixaba. Nosso Banco mantém sólido o compromisso com a sustentabilidade empresarial, bem como oferece produtos e serviços alinhados ao desejo do consumidor. O Banestes continua investindo fortemente em Tecnologia da Informação, para proporcionar melhorias nos serviços bancários, como a modernização de sistemas de informação, segurança e da rede de autoatendimento”, frisou o diretor.