Tyra Banks diz que tomou a primeira bebida alcoólica para comemorar 50 anos

A supermodelo diz que queria ser mais autêntica ao comemorar seu grande aniversário, que foi em dezembro – e se inspirou para experimentar coisas novas. Tyra passou seu dia especial curtindo uma aventura de hidroavião com sua mãe e melhor amiga na Austrália, onde desfrutaram de uma refeição e de uma bebida alcoólica… isso de acordo com uma nova entrevista com Pessoas .

Sobre completar 50 anos em geral, Tyra diz que não é o que ela pensava que seria. Ela diz … “Pensei em usar óculos pequenos e só ficar com uma colcha no colo e assistir novelas o dia todo. Me enganei. Como é minha vida agora é totalmente diferente do que eu pensava. Estou estourando “. Não sou inseguro comigo mesmo. É muito bom.”