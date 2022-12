Em qual franquia investir para retorno rápido?

Existem muitas oportunidades de investimento que prometem um retorno rápido e seguro, mas é preciso saber escolher a certa. Por isso que neste artigo, você conhecerá algumas possibilidades de franquias para obter o dinheiro que investiu rápido e, além disso, ganhar dinheiro.

Como iniciar um negócio de retorno rápido?

Antes de tudo, vale dizer que procurar uma franquia é uma das formas mais fáceis de fazer um investimento com retorno rápido e garantido. Pois, esse modelo de negócio, no final das contas, já está definido por ser uma marca com reputação sólida no mercado. Logo, a credibilidade é maior e com isso, fácil de adquirir os lucros rapidamente.

Em primeiro lugar, as redes de franquias replicam um modelo de negócios estabelecido. Além do mais, os franqueados contam com uma equipe de especialistas para desenvolver um contrato abrangente.

Todas as informações que um franqueado precisa para oferecer produtos e serviços, atingir metas de vendas e atender às necessidades do franqueador podem ser encontradas no plano de negócios. Portanto, quando você investe em uma franquia, obtém tudo o que precisa, e mais, de uma forma que já foi testada e comprovadamente bem-sucedida.

Resumindo, é muito menos difícil do que começar um negócio do zero. Além disso, o retorno financeiro desse modelo de negócios costuma ser mais rápido do que com outras abordagens. Pois, o investimento inicial e os lucros esperados estão previstos na COF (Circular de Oferta de Franquia).

Assim, fica mais fácil saber quanto você vai investir e quando receberá esse valor “de volta”. Com isso, fazer uma estratégia financeira e traçar as demais etapas da sua empresa fica muito mais simples.

Ademais, os franqueados podem contar com o suporte da marca da mesma forma. Consultas de campo e campanhas promocionais também estão incluídas, assim como na inauguração da unidade.

Então, se você estiver abrindo uma franquia de comida saudável, como um restaurante ou uma lanchonete de serviço rápido, terá alguma ajuda para começar. Após iisso, você receberá instruções para atender clientes, preparar refeições e conduzir a operação.

Por fim, você contará com o auxílio de uma equipe competente na divulgação, apresentação financeira e gestão da sua franquia.

Em qual franquia investir para retorno rápido?

Os melhores investimentos com retorno rápido e garantia são os que se encaixam no seu perfil de empreendedor. É por isso que é importante considerar cuidadosamente, qualquer negócio em potencial e fazer muita pesquisa antes de fazer qualquer opção final.

Além disso, é importante lembrar que diferentes empresas têm diferentes períodos de retorno sobre o investimento (ROI). Portanto, não é benéfico abrir uma loja física e esperar que ela gere lucros, na mesma proporção que uma empresa virtual administrada em um escritório doméstico.

Agora, saiba mais sobre as oportunidades de franquia disponíveis para que você possa iniciar seu negócio com confiança.

Seu Detox DTX

Se quer ganhar dinheiro na indústria de alimentação saudável, a licença Seu Detox DTX é para você. Você estará oferecendo aos clientes uma seleção de sucos detox em uma variedade de sabores.

Todas as bebidas são saudáveis, deliciosas e 100% naturais. Além disso, você terá acesso às margens de lucro predeterminadas e às diretrizes operacionais do negócio.

Assim, é preciso investir:

Inicialmente: no mínimo R$ 6.900,00;

Faturamento médio mensal: entre R$ 9.000,00 e R$ 20.000,00;

Previsão do ROI: 4 meses.

Distrito Digital

A Distrito Digital é uma empresa que opera em regime de home office. O franqueado pode então iniciar seu negócio fornecendo serviços de marketing digital no conforto de sua casa. Aliás, os empreendedores não precisam de nenhuma experiência anterior no negócio de marketing digital para serem bem-sucedidos.

Você pode trabalhar como especialista ou executor, ou pode ser um executivo, gerente financeiro ou executivo de negócios.

Por fim, é importante observar que tudo é feito com a ajuda do treinamento abrangente e dos materiais complementares do franqueador.

Assim, é preciso investir:

Inicialmente: no mínimo R$ 5.600,00

Faturamento médio mensal: R$ 12.000,00 ou mais;

Previsão do ROI: entre 6 meses a 1 ano.

Americanas Delivery

Em 2017, as lojas Americanas incorporaram a Shipp Do Brasil Tecnologia Ltda. como sua solução tecnológica para a entrega rápida de diversos produtos. E assim, rapidamente nasceu a Americanas Delivery.

A franquia segue em um acelerado plano de expansão nacional, chegando a mais de 400 cidades brasileiras nos próximos anos.

A Americanas Delivery começou a se expandir em 2022 por meio do canal de franquias do Sistema de Franquias, incluindo cidades com população entre 50.000 e 300.000 habitantes.

Por último, saiba que é preciso investir:

Inicialmente: no mínimo R$ 15.000,00

Faturamento médio mensal: não informado;

Previsão do ROI: entre 14 e 16 meses.