Internet Brasil: governo irá distribuir chips gratuitos à população

O novo programa do Governo Federal, Internet Brasil, dará acesso a alunos de escola pública e de baixa renda a dispositivos móveis e uma conexão à rede mundial de computadores, através de chips gratuitos. Todavia, algumas crianças já podem acessar a web auxiliando-as nos seus estudos, na sua vida acadêmica.

De fato, a internet permite aos alunos da escola pública não apenas estudar, assimilar matérias e conteúdos, mas também a se conectar com o mundo, conhecer novas culturas e falar com pessoas de diversos países. As escolas também ganham por poderem se conectar com outras instituições de ensino, trocando experiências.

Aprincípio, o objetivo principal do Internet Brasil é o de levar o acesso à Internet às escolas públicas de todo o país. Em algumas unidades da federação, o programa levou chips de 20GB a serem distribuídos. Essa primeira fase contemplou regiões onde, durante a pandemia da covid-19, as aulas foram feitas de maneira remota.

Estas escolas públicas não possuíam um acesso à rede. Por essa razão, muitas crianças tiveram seus estudos comprometidos. O Governo Federal então distribuiu os chips com dados móveis pré-definidos, permitindo o acesso à internet banda larga nestas regiões do país, aos alunos das escolas públicas.

Conexão para os estudantes

O Governo Federal busca contemplar os estudantes não apenas com a conexão com a internet dentro das salas de aula, mas também fora. Dessa forma, há um entendimento de que o aprendizado também se dá longe das escolas públicas. É também uma forma das famílias entrarem em contato com os professores.

O projeto do governo deverá ser implantado de uma forma gradual, abrangendo todas as regiões do país. Na primeira fase do programa, os municípios que fazem parte do Nordeste Conectado deverão participar. Também será uma etapa de testes para ver como o projeto se aplica e sua relação com os alunos.

As seguintes cidades irão receber primeiramente os chips: Campina Grande, na Paraíba, Petrolina, em Pernambuco, Caruaru, também em Pernambuco, Mossoró, no Rio Grande do Norte e Juazeiro, na Bahia. Espera-se que o programa consiga democratizar o acesso à internet nestas regiões.

De certa forma, o Internet Brasil poderá aumentar as fontes de aprendizado das crianças nas escolas públicas. Isso se dá pelo fato de que será possível aos alunos, acompanharem as aulas a qualquer momento, em qualquer lugar. Também será possível realizar atividades e trabalhos utilizando os celulares.

Direito ao chip

Para participar, as famílias deverão estar inscritas no CadÚnico, de maneira a comprovar que possuem uma baixa renda. Para se cadastrar, um componente familiar com idade acima dos 16 anos deverá ir até um Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), com os documentos de todos os moradores.

Em seguida, é necessário participar de uma entrevista, e esperar pela sua inclusão no registro. Vale ressaltar que é possível para a família de baixa renda, participar de outros programas sociais do governo, com o registro no CadÚnico, como vale-gás, e a Tarifa Social de Energia Elétrica, entre outros.

Internet Brasil

A conexão à Internet de alunos da escola pública, pode garantir aos estudantes um reforço em sua aprendizagem. Analogamente, o pacote com 20 GB disponibilizado para as crianças deverá ter uma renovação mensal, garantindo a cada um, uma utilização pré-definida, permitindo o acesso à rede.

O Governo Federal, junto ao Ministério das Comunicações e o Ministério da Educação são os responsáveis pela iniciativa. Espera-se que cerca de 10 mil estudantes se beneficiem primeiramente com o programa. Em suma, na primeira fase do projeto, espera-se que 6.250 chips sejam entregues.

Os alunos beneficiários do Internet Brasil devem estudar em escolas públicas, e estar no ensino fundamental e médio. É necessário estar cursando da 3ª série em diante. Aliás, o programa espera reduzir a barreira dos alunos de baixa renda, com relação ao seu acesso à internet.

Os chips poderão ser utilizados em pesquisas e em atividades escolares. Será uma maneira dos alunos complementarem seus estudos de diversas formas. em conclusão, os beneficiários poderão contar com uma rede móvel de acesso à web, os conectando com o mundo, facilitando seus estudos e fomentando a educação.