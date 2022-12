Nissin Foods abre vagas de emprego pelo país

A Nissin Foods do Brasil, integrante do Grupo NISSIN FOODS, é uma empresa que é referência no segmento de macarrão instantâneo. Seus empregados atuam alinhados com as regras globais da empresa, que busca preservar a integridade de seus colaboradores, buscando sempre prezar pela segurança e reduzir riscos à saúde. A empresa hoje está ofertando diversas vagas de emprego.

Nissin Foods do Brasil abre vagas de emprego no Brasil

O Grupo Nissin Foods do Brasil está buscando novos colaboradores para compor a equipe da empresa, oferecendo diversos benefícios. O grupo faz parte da empresa NISSIN FOODS, que é especializada na fabricação de macarrão instantâneo.

Consolidada no país desde 1965, desde então despontou como empresa líder na produção de macarrão instantâneo. Hoje fabrica 52 diferentes produtos para os consumidores do Brasil.

Para fazer parte da história da Nissin, hoje a empresa está divulgando oportunidades de emprego no país. Confira:

Gerente de Negócios – Roraima;

Analista de Recursos Humanos (Folha de Pagamento) – Glória do Goitá / PE;

Analista de TI Sênior Suporte Técnico – São Paulo / SP.

Como se candidatar

Quem está em busca de uma nova oportunidade e se encaixar em um dos cargos disponíveis pelo Grupo Nissin Foods do Brasil, pode seguir as orientações que estão disponíveis no site 123 empregos, encontrar a vaga desejada e enviar currículo para análise. Atente-se às vagas que exigem habilitação CNH, formação superior completa e disponibilidade para viagens.

