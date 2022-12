O grande aviso para quem usa o Whatsapp é dado

O WhatsApp permite que seus usuários enviem mensagens de apenas uma visualização. O recurso foi lançado com intuito de promover mais privacidade nas conversas do mensageiro. Desse modo, em poucos passos uma pessoa pode mandar vídeos ou fotos de forma restrita.

Como mandar mídias com visualização única

Abaixo, veja o passo a passo de como enviar mensagens em visualização única no WhatsApp:

Abra uma conversa no WhatsApp; Clique no ícone de ‘’clips’’ para enviar um arquivo; Selecione a imagem ou vídeo que você deseja encaminhar e clique no número 1 que fica na barra inferior de ‘’Adicione uma legenda’’; Por fim, toque no botão de enviar e pronto, agora a pessoa só poderá ver a foto uma única vez.

Atualização do recurso

Contudo, o WhatsApp começou a liberar uma atualização que bloqueia prints nos envios de visualização únicos. A ferramenta traz ainda mais privacidade no mensageiro. Embora poucos usuários tenham acesso ao recurso, mas em breve será oficializado.

Normalmente, o WhatsApp libera seus recursos aos poucos e, por isso, é possível que as novidades não estejam disponíveis para todos os usuários de uma só vez, inclusive para você.

Porém, uma boa solução é manter o aplicativo atualizado. Embora isso não garanta que as mudanças aparecerão mais rapidamente, ter a nova versão facilita o recebimento das novas funcionalidades.

Veja como atualizar o WhatsApp:

Acesse a Play Store (Android) ou App Store (Apple) e busque por “WhatsApp”; Na página do aplicativo, veja se há um botão com o título “Atualizar”; Clique em “Atualizar” e aguarde o download; O aplicativo vai reiniciar e estará atualizado.

Caso esteja no botão “Atualizar” a mensagem “Abrir”, o aplicativo já está na versão mais recente disponível.

Tirar o online no WhatsApp

A função de tirar o online do WhatsApp já está disponível para dispositivos iOS e Android. O objetivo do recurso é aumentar a privacidade dos usuários no aplicativo. No entanto, para ativá-lo é necessário que o mensageiro esteja atualizado.

Para isso, basta acessar as configurações e selecionar o “Visto por último” e escolher entre “Todos”, “Meus contatos”, “Meus contatos, exceto…” e “Ninguém”. A partir da escolha, o status “online” deixará de aparecer na janela do usuário.

Sair de grupos discretamente

Já é possível sair de grupos sem ser notado pelos outros participantes. O recurso vinha sendo testado na versão beta do mensageiro e agora está disponível para todos os usuários.

A opção de sair silenciosamente de grupos te ajudará a evitar conflitos, visto que quando alguém sai de conversas compartilhadas os outros integrantes sempre comentam o ocorrido. Na prática, apenas o administrador será notificado.