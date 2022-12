O GRANDE RECADO para quem recebe o PIS/PASEP

Faltando poucos dias para terminar o prazo para sacar o abono salarial PIS/PASEP, muitos trabalhadores ainda não se têm direito ao benefício. Contudo, neste artigo traremos os canais de consulta para que você possa verificar se poderá resgatar os valores até 29 de dezembro.

De acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência, mais de 400 mil trabalhadores ainda não sacaram o abono salarial referente ao ano-base 2020, liberado no início deste ano. Os contemplados têm direito a um valor de R$ 101 a R$ 1.212, conforme a quantidade de meses trabalhados no ano em questão.

Quais as regras do PIS/PASEP?

Para receber o PIS/PASEP, é preciso corresponder as regras do abono salarial no ano de referência, neste caso, 2020. Desse modo, o trabalhador precisa:

Estar inscrito nos programas do PIS/PASEP há, pelo menos, cinco anos;

Ter trabalhado com carteira assinada por, pelo menos, 30 dias consecutivos ou não;

Ter recebido, em média, até dois salários mínimos;

Ter os dados trabalhistas devidamente informados e atualizados na Relação Anual de Informações Sociais (Rais)/e-Social.

Onde consultar se tenho direito ao PIS/PASEP?

O PIS (Programa de Integração Social) é um benefício pago pela Caixa Econômica Federal, concedido aos trabalhadores que atuam em empresas privadas. Enquanto o PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) é liberado pelo Banco do Brasil e beneficia os cidadãos que trabalham em instituições públicas.

Sendo assim, cada um dos benefícios pode ser consultado no canal específico do seu banco. Confira:

PIS:

App Caixa Tem;

App Caixa Trabalhador;

Site da Caixa Econômica.

PASEP:

App BB PASEP;

Site do Banco do Brasil;

Central de Atendimento 4004-0001, capitais e regiões metropolitanas; ou 0800 729 0001, interior.

Contudo, os trabalhadores podem ainda consultar as informações pelos canais disponibilizados pelo Governo Federal, sendo o Alô Trabalho, no número 135, e a Carteira de Trabalho Digital. Veja como realizar a consulta pelo aplicativo abaixo:

Acesse o App Carteira de Trabalho Digital; Faça o login com o Gov.br; Selecione a opção “Benefícios”; Agora, escolha “Abono salarial”; No filtro de ano base escolha para qual ano deseja consultar o saldo; O sistema vai indicar valor de pagamento e data de saque.

Quem trabalhou em 2021 poderá sacar o PIS/PASEP quando?

Recentemente, foi confirmado pelo Governo Federal que o trabalhador que exerceu atividade de carteira assinada ou emprego no funcionalismo público no ano de 2021, terá acesso ao benefício somente em 2023.

De acordo com informações, para os pagamentos do PIS/PASEP de 2021 deverão ser disponibilizados mais de R$20 bilhões para cerca de 23 milhões de cidadãos. Assim, esses deverão ser os números constantes no Orçamento para o próximo ano. As liberações devem ocorrer ainda no primeiro trimestre de 2023.