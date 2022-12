Parceria entre Prefeitura de Penedo, Aagra e Banco do Brasil beneficia famílias mais afetadas pelas chuvas

Secom PMP

Uma ação solidária que envolveu pessoas, organizações não-governamentais e a Fundação Banco do Brasil está beneficiando famílias prejudicadas pelas chuvas, inclusive em Penedo.

A campanha levantou recursos que viabilizaram a compra de geladeiras e fogões, eletrodomésticos distribuídos às pessoas mais necessitadas por meio da Associação de Agricultura Alternativa (Aagra), sediada em Igaci, município do agreste alagoano.

“Como nós estamos sempre pesquisando editais e temos conhecimento com pessoas que nos auxiliam a encontrar formas de ajudar a população, conseguimos mais esse benefício para as pessoas que perderam tudo ou quase tudo por causa das chuvas”, explica o Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Rafael Ferreira.

O esforço conjunto trouxe 168 eletrodomésticos para Penedo, equipamentos que começaram a ser entregues na zona rural no início desta semana.

“Nós já levamos para famílias das comunidades Saco do Arroz, Embrapa, Carapina e Campo Grande. Falta entregar no Assentamento Novo Horizonte”, informa Rafael Ferreira sobre a ação realizada na cidade nesta quarta-feira, 07.

A entrega aconteceu no Centro Juvenil Maria Auxiliadora, localizado na Vila Matias, onde a idosa aposentada Maria das Virgens de Oliveira, 82 anos, foi a primeira atendida.

Ela recebeu um fogão para equipar sua casa, localizado na comunidade Sovaco da Ovelha, um dos imóveis contemplados com o programa Vida Nova em Sua Casa, outro benefício que o Prefeito Ronaldo Lopes viabilizou para famílias de baixa renda de Penedo.

Já Ana Maria Ferreira dos Santos reside no Oiteiro e ganhou uma geladeira. Ela ficou muito emocionada ao receber a ótima notícia, ainda em sua casa, onde cinco pessoas dependem de programas de distribuição de renda para sobreviver.

“O Prefeito Ronaldo Lopes está transformando a nossa cidade em lugar muito melhor de se viver e eu peço que vocês zelem pelo que estão recebendo porque tudo isso é fruto de um trabalho desenvolvido com muita seriedade e credibilidade”, destaca Rafael Ferreira, agradecendo ainda a parceria com a Aagra e a Fundação Banco do Brasil.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte