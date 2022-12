Prefeito Ronaldo Lopes empossa engenheira Amanda Lima na Secretaria de Infraestrutura

Secom PMP

A mais nova integrante do primeiro escalão do governo da Prefeitura de Penedo tomou posse nesta terça-feira, 20, data da solenidade que oficializou a engenheira civil Amanda Lima como Secretária Municipal de Infraestrutura.

Ela trabalha na pasta desde 2016, depois de atuar no Programa Água Para Todos, por meio da Codevasf Alagoas, já trazendo a experiência de serviços prestados no Ministério do Meio do Ambiente e no Ministério de Desenvolvimento Regional.

Antes do período de trabalho em Brasília, a engenheira civil penedense trabalhou na Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos.

Amanda Lima deveria ter tomado posse na última sexta-feira, 16, junto com Valmir Lessa (remanejado do comando da Seinfra para administrar o SAAE) e José Jailton Santos (Diretor Operacional do SAAE), mas o falecimento de um tio naquela data adiou o ato.

Ronaldo Lopes elogiou o perfil técnico da secretária que acompanha, no dia a dia, as obras da Seinfra e os projetos realizados em parceria com o Governo de Alagoas, entre eles Vida Nova nas Grotas e Vida Nova em Sua Casa.

Acompanhada por seu pais, esposo e irmã, Amanda Lima reafirmou seu compromisso com o trabalho focado no desenvolvimento de Penedo e agradeceu a confiança do Prefeito Ronaldo Lopes.

Ainda durante a cerimônia prestigiada por vereadores e membros da administração municipal, o gestor penedense destacou a atuação do pai de Amanda em favor do povo de Penedo, parabenizando Armando Lima – o Mano da Caçamba -, a quem chamou de ‘eterno vereador’ pelo exercício marcante de quatro mandatos na Câmara Municipal de Penedo.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte