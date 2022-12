straighttalk.com Ativar sem fio no novo telefone e SIM em 2023

Você pode ou não estar familiarizado com o Straight Talk, mas eles são um provedor sem fio. É uma operadora de rede móvel virtual, ou MVNO, que aluga espaço nas redes dos maiores provedores sem fio dos EUA. Curiosamente, os preços do Straighttalk.com são significativamente mais baixos do que os da AT&T, T-Mobile e Verizon. É por isso que mais e mais pessoas querem saber sobre straighttalk.com ativar novo telefone.

Os planos do Straight Talk geralmente vêm com dados ilimitados e não há compromisso de uso. Então, agora que você sabe o quanto isso é valioso, vamos começar nosso guia para ativar o seu Straight Talk.

O que você deve saber antes de se inscrever no Straight Talk?

Se você deseja um plano de telefone celular sem fio barato e confiável, o Straight Talk é o caminho a percorrer. Straight Talk é uma subsidiária da Tracfone Wireless. No entanto, recentemente, a Tracfone foi adquirida pela Verizon. Portanto, indiretamente, o Straight Talk agora está sob a Verizon, tornando-o um plano sem fio ainda melhor, mais confiável e sólido.

O Straight Talk oferece dez planos sem fio pré-pagos que variam de 30 dias a 1 ano. Junto com isso, eles também fornecem serviços domésticos de internet. No entanto, lembre-se de que mesmo o plano mensal mais barato custa US $ 30, e isso é para um telefone básico. Para smartphones, esse plano básico começa em $ 35 por mês.

Se você usou os serviços da Verizon e experimentou uma ótima rede em sua área, pode facilmente prosseguir com o Straight Talk. No entanto, se os serviços não são bons ou você mora no térreo ou mesmo no primeiro andar de um prédio de 8 andares, não pode esperar ótimos serviços, mas sim problemas de rede. Agora que você sabe tudo sobre o Straight Talk, pode ativá-lo.

Como ativar o Straight Talk em straighttalk.com 2023

Se você leu o parágrafo acima e decidiu straighttalk.com Ativar novo telefone, continue lendo e siga as instruções. Ao final deste guia, seu serviço Straight Talk estará pronto para uso.

Etapa 1: comprar um SIM

Se você comprou um telefone Straight Talk, não precisa desta etapa. Porque o telefone Straight Talk já vem com um SIM pré-instalado. No entanto, se você decidir que seu telefone antigo está funcionando bem, compre apenas um cartão SIM e instale-o em seu telefone. No geral, este é um processo rápido e fácil.

O processo de compra é bastante simples, basta fornecer o seu SSN e cartão de identificação e levar o seu cartão SIM pagando uma pequena quantia. No entanto, se você está alugando um smartphone da Straight Talk, isso inclui outros processos, como verificar seu histórico de crédito e escolher um plano na loja.

No entanto, se você estiver usando seu telefone antigo, verifique se ele é compatível com Verizon ou Tracfone ou se é um dispositivo GSM totalmente desbloqueado. Se você não tiver certeza, confira o site do StraghtTalk para saber mais sobre isso. Se estiver desbloqueado, compre um cartão SIM e vá em frente.

Etapa 2: Instalando o SIM

Agora que você comprou seu cartão SIM, é hora de instalá-lo. Novamente, se você comprou um novo telefone da Straight Talk, também pode pular esta etapa. Agora, você deve instalar o cartão SIM em seu smartphone e remover o existente.

Se for um Android, não há problema. No entanto, se for um iPhone, certifique-se de que não precisa de um E-SIM porque há outro processo envolvido. Depois de instalar o cartão SIM, aguarde alguns minutos e ligue o telefone.

Passo 3: Ative seu Straight Talk SIM

Agora, com tudo no lugar, você pode prosseguir e ativar seu telefone Straighttalk.com. Curiosamente, existem duas maneiras de fazer isso.

Você pode ir diretamente para StraightTalk.com, clicar em Ativar no canto superior direito e seguir as instruções na tela. Você pode ligar para 1-855-222-2355 e falar com o representante do cliente.

Recomendamos o segundo método porque é o mais fácil e sem complicações. Além disso, você não enfrentará nenhum erro ou tempo de inatividade com o representante de atendimento ao cliente. Por outro lado, se você mesmo fizer isso, poderá enfrentar problemas como o site não funcionar ou até mesmo não conectar, principalmente se você não tiver uma conexão de internet rápida.

Certifique-se de manter todos os itens necessários à sua frente antes de ligar para o representante do cliente, como sua carteira de identidade e SSN. Além disso, você pode precisar do cartão do plano de serviço. Em alguns casos, o representante também pode perguntar sobre o cartão de débito ou crédito usado na compra do SIM. Quando tudo estiver concluído, ele pedirá para você desligar o telefone por 5 minutos e ligá-lo novamente.

O Straight Talk, sendo uma subsidiária da Verizon, oferece ótimos serviços sem fio e facilita cada etapa. No entanto, se você tiver alguma dúvida que não pudemos responder neste guia, entre em contato com a central de ajuda deles.

Quanto tempo leva para ativar o Straightalk?

De acordo com straightalk.com ativar nova política de telefoneseu telefone deve ser ativado em até 5 minutos, mas às vezes o processo pode demorar mais de uma hora devido a uma fila enorme de clientes aguardando aprovação.

Se você estiver transferindo seu número de qualquer outro provedor para o Straighttalk, isso pode levar no máximo 48 horas. No entanto, para obter autorização do provedor de serviços existente, o intervalo de tempo é de 7 a 30 dias.

O que fazer se meu telefone não mostrar serviço?

Embora isso seja improvável, se isso acontecer, desligue o telefone e ligue-o novamente. Você também pode transformar sua pesquisa de rede em manual e selecionar sem fio Straight Talk na lista.

No entanto, depois de tentar de tudo, se você ainda receber No Service ou RM ou Roam, isso significa que o Straight Talk não está disponível nessa área. Confira esta página antes de comprar se você tiver essa dúvida.

A linha inferior | straighttalk.com Ativar Login

Bem, isso é tudo o que temos aqui sobre como você pode ativar seu telefone straightalk.com. Esperamos que este guia tenha ajudado você. A ativação do Straight Talk é semelhante à ativação de outros provedores de serviços sem fio, mas requer menos esforço do que eles. Se você ainda tiver alguma dúvida, não deixe de comentar abaixo.

