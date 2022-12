Tem DINHEIRO ESQUECIDO para quem possui carteira assinada

Mesmo após a liberação do abono salarial PIS/PASEP entre os meses de fevereiro e março deste ano, muitos trabalhadores ainda não resgataram o benefício referente ao ano-base 2020. No entanto, essas pessoas têm uma nova chance e podem efetuar o saque até o dia 29 de dezembro.

Segundo informações do Ministério do Trabalho, cerca de 400 mil cidadãos ainda não resgataram o abono salarial, desses, uma estimativa é que só 100 mil possuem direito ao PIS. A saber, este benefício é pago pela Caixa Econômica Federal aos trabalhadores da iniciativa privada.

Vale ressaltar que neste ano houve uma mudança no calendário de pagamento do PIS/PASEP. Agora, os repasses são realizados em um mesmo ano. Até então, o benefício começava a ser pago no mês julho e seguia até o mês de junho do ano seguinte, mas atualmente, os pagamentos constam em uma mesma folha.

Desse modo, quem não aproveitar essa chance, terá que aguardar um próximo calendário de pagamento do PIS. Contudo, cabe salientar que não só o abono salarial do ano-base 2020 está disponível. Os trabalhadores podem resgatar os benefícios dos anos anteriores até 2016.

Para verificar se tem direito ao PIS, basta acessar o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTD), ou ligar para central de atendimento Alô Trabalho, no número 158. No entanto, ainda é possível verificar as informações nos próprios canais de atendimento da Caixa:

App Caixa Tem ;

; App Caixa Trabalhador;

Site da Caixa Econômica.

Por fim, é importante frisar que o PASEP, destinado aos trabalhadores que atuam em instituições públicas, tem os repasses realizados pelo Banco do Brasil. Desse modo, é possível verificar se tem direito ao benefício pelo 4004-0001, para capitais e regiões metropolitanas; ou 0800 729 0001, interior.

Quem tem direito ao PIS 2020?

Para receber o PIS/PASEP, o trabalhador precisa se enquadrar nos seguintes critérios:

Estar inscrito nos programas do PIS/PASEP há, pelo menos, cinco anos;

Ter trabalhado com carteira assinada por, pelo menos, 30 dias consecutivos ou não;

Ter recebido até dois salários mínimos;

Ter os dados trabalhistas devidamente informados e atualizados na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

Qual é o valor do PIS 2020?

O valor do PIS/PASEP é cumulativo, podendo chegar a um salário mínimo caso o trabalhador tenha atuada com a carteira assinada nos 12 meses do ano. Veja as proporções:

1 mês trabalhado – R$ 101;

2 meses trabalhados – R$ 202;

3 meses trabalhados – R$ 303;

4 meses trabalhados – R$ 404;

5 meses trabalhados – R$ 505;

6 meses trabalhados – R$ 606;

7 meses trabalhados – R$ 707;

8 meses trabalhados – R$ 808;

9 meses trabalhados – R$ 909;

10 meses trabalhados – R$ 1.010;

11 meses trabalhados – R$ 1.111;

12 meses trabalhados – R$ 1.212.