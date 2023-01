Investir em exercícios que podem reduzir o estresse no trabalho pode ajudar a aumentar a qualidade de vida no dia a dia, tornando a atividade laboral menos desgastante.

Até porque, hoje em dia, é difícil conhecermos uma pessoa que nunca sofra com estresse, não é mesmo? Porém, isso não quer dizer que devamos, simplesmente, aceitar que o estresse intenso faz parte da rotina e pronto… não mesmo!

Existem ações e medidas que tendem a reduzir essa sensação desgastante causada pelo estresse. Neste texto, apresentamos algumas dessas ações, listando exercícios que podem contribuir para o bem-estar. Acompanhe!

3 exercícios que podem reduzir o estresse no trabalho

A prática de exercícios físicos, por si só, é capaz de aumentar significativamente a nossa qualidade de vida. Isso decorre do fato de que ficamos com o organismo mais saudável e, ao mesmo tempo, desfrutamos de maiores sensações de prazer e bem-estar no dia a dia. Por isso, dar pausas no trabalho para fazer exercícios, mesmo que simples, pode ser uma excelente ideia.

E você nem precisa investir em corridas intensas ou exercícios que façam você suar demasiadamente durante o expediente. Pequenas ações já podem começar a contribuir com o seu bem-estar, ajudando a reduzir o estresse no trabalho. Veja algumas dicas:

1. Alongamentos

Os alongamentos podem ser bastante relaxantes, especialmente naqueles momentos em que sentimos que tudo parece dar errado. Quando você perceber que o estresse está começando a “te tirar do sério”, pause um pouquinho o seu trabalho e faça alongamentos suaves, respeitando os limites do seu corpo.

Sinta cada parte do seu corpo para tentar relaxá-la. Se preferir, vá a um local tranquilo para fazer esse tipo de exercício e considere fechar os olhos durante a prática. O resultado tende a ser bem interessante.

À medida que você inclui o alongamento na rotina, mais aprende sobre ele e pode começar a praticar com mais eficiência. Inclusive, conversar com um educador físico pode ser uma boa ideia.

2. Relaxamento progressivo

O exercício de relaxamento progressivo consiste em contrair e relaxar um grupo muscular por vez, promovendo sensações de prazer e bem-estar que ajudam a reduzir o estresse.

Por exemplo, observe a musculatura das suas pernas e comece a contraí-la. Deixe-a bem contraída por alguns segundos e depois relaxe-a. Você, possivelmente, perceberá uma sensação de diminuição de tensão nessa região do corpo. Repita o processo contraindo e relaxando todos os grupos musculares e veja como é agradável.

3. Caminhadas ao ar livre

Por fim, se o seu ambiente de trabalho possui uma área externa, caminhar ao ar livre por alguns minutos pode ser bem interessante. Observe as paisagens, ouça os sons naturais, enfim! Tudo isso pode ser considerado exercícios que podem reduzir o estresse no trabalho.

Afinal, o contato com o externo e com o natural pode aumentar a nossa disposição, melhorar a nossa criatividade e até mesmo reduzir os níveis de estresse. Por isso, sugerimos que você aposte nessa ideia quando possível.