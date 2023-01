8 maneiras de consertar a câmera Wyze que fica offline (2023)

A Wyze Camera é uma das famosas câmeras de segurança disponíveis no mercado internacional. Com milhões de clientes, a empresa tem um bom desempenho no mercado. A empresa vendeu mais de 5 milhões de câmeras até agora e ainda está contando. Eles estão adicionando a câmera nova e mais barata às suas categorias.

A Wyze Camera está tentando tornar as câmeras de segurança acessíveis e já percorreu um longo caminho. Milhões de usuários estão satisfeitos com os serviços que estão fornecendo. Porém, alguns usuários da câmera Wyze estão relatando problemas com a câmera que tinham. Os usuários estão relatando um “Câmara Wyze offline” erro. Está causando problemas para os usuários em manter suas casas e escritórios seguros. Muitos usuários relataram o mesmo problema e agora estão procurando correções para resolver o problema.

Este é o guia certo para você, se você também for vítima do Wyze Camera Offline Error. Nesta postagem, listaremos os motivos e as correções por meio das quais você poderá resolver o problema. Então, vamos começar com ele.

Por que os usuários estão enfrentando problemas offline com a câmera Wyze?

Muitos clientes da Wyze Camera relataram que estão enfrentando o erro “Câmara Wyze offline.” Eles são incapazes de descobrir por que isso está acontecendo com eles. Alguns usuários chegaram a relatar que alguma câmera estava apresentando o erro “Câmera Wyze off-line,” enquanto os outros estavam funcionando bem. Se você também está enfrentando o mesmo problema, esteja conosco. Listaremos alguns dos motivos pelos quais você poderá analisar a causa do problema. Confira abaixo os motivos.

“Dispositivo está offline (código de erro 90)” no aplicativo:

Você não atualizou a câmera para a versão mais recente do firmware.

A força do sinal da câmera é fraca.

Sua câmera não está conectada a uma conexão de internet estável.

Há problemas com os arquivos de câmera instalados.

Você não atualizou o aplicativo, por isso a câmera não está funcionando.

Como corrigir o problema off-line da câmera Wyze 2023

Sabemos que você está esperando ansiosamente para saber sobre as correções para que possa implementá-las para resolver o problema. Todas as correções que listaremos são testadas e coletadas de diferentes fontes. Tentamos esses métodos para corrigir o problema.

No entanto, em alguns casos, o problema pode não ser corrigido se for causado por danos ao hardware. Nós também o guiaremos por isso. Então, não se preocupe. Agora, vamos começar com as correções para resolver o problema.

Verifique a sua conexão com a internet

A Wyze Camera funciona com a ajuda de uma conexão com a internet. Sugerimos que você verifique a conexão com a internet se usar o aplicativo para ver a gravação. A conexão com a Internet desempenha um papel vital no funcionamento da câmera de segurança.

Você provavelmente enfrentará o problema se estiver conectado com uma conexão de internet instável. Neste cenário, sugerimos que você avalie a conexão de internet que está utilizando para verificar a gravação e a partir da qual a Câmera está conectada. Para verificar a conexão com a Internet do seu dispositivo, siga as etapas abaixo.

Abra qualquer navegador no seu dispositivo.

Depois disso, clique no resultado da pesquisa mais relevante.

Inicie o testador de velocidade da Internet e verifique a velocidade de download e upload da rede que você está usando.

Você não precisa fazer nada se a velocidade estiver estável e mostrar uma alta velocidade de download e upload. Mas, se a velocidade estiver instável, você deve consertar seu roteador ou mudar a rede para rodar a câmera sem problemas.

Power Cycle Wyze Camera

A outra maneira de corrigir o problema é ligando e desligando a câmera Wyze. Essa correção funcionou para muitos usuários e eles conseguiram resolver o problema com ela. Você deve seguir as etapas listadas abaixo para fazer isso.

Em primeiro lugar, desconecte a câmera da tomada. Depois disso, espere a câmera desligar.

Agora, espere por 10-15 segundos. Neste momento, a câmera será descarregada completamente.

Quando a câmera estiver completamente descarregada, conecte-a novamente na tomada e espere que ela seja inicializada novamente.

É isso. Verifique se o “Câmara Wyze offline” o problema foi corrigido.

Avalie e altere as configurações de rede

As câmeras Wyze funcionam corretamente com a banda de 2,4 GHz. Se sua câmera estiver conectada à banda de 5 GHz, ela não funcionará corretamente. No entanto, você pode corrigir esse problema rapidamente conectando-o à banda de 2,4 GHz.

Ainda assim, após conectar na banda de 2,4 GHz, a Câmera não funcionará se o protocolo for WEP. A câmera Wyze foi projetada para se conectar com o protocolo WPA/WPA2 porque é mais altamente seguro que o WEP. Portanto, você deve verificar as configurações do seu roteador e qual banda e conexão ele compartilha. Você deve alterá-lo se não estiver compartilhando as configurações de rede corretas.

Observação: A Wyze Camera foi projetada para funcionar com conexões Wi-Fi regulares. Se você estiver usando a rede Wi-Fi de nível empresarial, que exige login e outras autenticações, a câmera não funcionará. Portanto, se você deseja executar a câmera corretamente, use o roteador comum com configurações padrão.

Verifique a força do sinal da câmera Wyze

A câmera não funcionará se houver sinal fraco. Sugerimos que você verifique se a câmera tem força de sinal adequada. Se você não sabe como verificar, siga as etapas abaixo.

Abra o aplicativo Wyze no seu dispositivo.

Abra as configurações da câmera.

Acesse as informações do dispositivo.

Clique em Intensidade do sinal.

Verifique se a barra de sinal tem pelo menos 3 barras.

Você deve corrigir o problema de sinal se houver menos de 3 barras.

Verifique os Cabos

A câmera Wyze não funcionará e ficará offline se houver algum problema com os cabos usados ​​para conectar as câmeras. Sugerimos que você avalie os fios conectados à Câmera em sua casa ou escritório. Comece verificando os fios da fonte para a câmera.

Ao verificar o fio, avalie se há danos ou cortes e se o fio está trincado. Certifique-se de verificar corretamente. Durante a verificação, se você encontrar algum problema com os fios, deverá consertá-los ou trocá-los por um novo.

Para executar a câmera corretamente, você deve mantê-la atualizada e o app. Até a empresa Wyze sugeriu que os usuários atualizassem suas câmeras e aplicativos regularmente se não quisessem erros.

Eles se concentram nas atualizações porque a câmera é destinada à segurança, e a empresa está sempre trabalhando duro para oferecer alta segurança aos seus clientes, para que suas câmeras não sejam invadidas ou não enfrentem problemas.

Para fazer isso, eles enviam atualizações regulares. Se você estiver usando a versão mais antiga do software ou aplicativo da câmera, provavelmente enfrentará o problema. Sugerimos que você verifique se há atualizações em sua câmera. Você pode fazer isso facilmente com a ajuda dos métodos listados abaixo.

Através do aplicativo

A primeira maneira de atualizar sua câmera é o aplicativo Wyze. Você pode atualizar facilmente a câmera Wyze com a ajuda do aplicativo Wyze. Antes de fazer a atualização, sugerimos que você atualize o aplicativo Wyze para sua versão mais recente.

Para fazer isso, você deve visitar a Play Store em seu dispositivo e verificar se há atualizações para o aplicativo. Se houver alguma atualização, faça o download. Assim que a atualização for concluída, siga as etapas abaixo para atualizar a câmera.

Primeiro, você deve garantir que a câmera esteja conectada ao aplicativo Wyze.

Depois de adicionar a câmera Wyze, vá para “ Conta .”

.” Agora, verifique a lista de dispositivos e procure a câmera para ver se eles estão atualizados.

Para verificar as atualizações, você deve clicar na opção Câmera e clicar na opção “Atualizar”.

A câmera já está funcionando em sua versão mais recente se não houver opção de atualização. No entanto, se a opção de atualização estiver disponível, a câmera não está executando a versão mais recente e você deve atualizá-la.

Você deve fechar o aplicativo quando a câmera for atualizada com o firmware mais recente.

Abra-o novamente e verifique se o problema foi resolvido.

Através manualmente

Você também pode atualizar a câmera para sua versão de firmware mais recente se não vir nenhuma opção de atualização no aplicativo. Para fazer isso, você deve seguir algumas etapas, listadas abaixo.

Primeiro, baixe o software da câmera no site oficial da empresa. Você verá diferentes atualizações no site, então baixe a mais recente.

Agora, você precisará ter um cartão MicroSD de 32GB de capacidade para realizar a atualização manualmente.

Abra o seu PC com Windows. Clique com o botão direito do mouse no arquivo que você baixou e extraia-o. Se você estiver usando o mac, copie e cole todo o arquivo no diretório raiz do cartão MicroSD.

Você deve certificar-se de que o nome de arquivo de cada dispositivo seja renomeado.

Agora, desligue a Wyze Camera e insira o cartão MicroSD no slot de memória.

Depois disso, conecte o cabo USB em sua câmera.

Pressione e segure o botão de configuração até ver o indicador LED. A luz será azul sólida. Quando a cor azul estiver visível para você, remova as mãos do botão de configuração.

Você deve esperar de quatro a cinco minutos para concluir a instalação. Após a conclusão do processo, a câmera será reinicializada automaticamente e o status da luz será alterado.

É isso, e a atualização agora está concluída. Ligue o aplicativo e verifique se o problema do Wyze Camera Offline foi resolvido.

Redefinição de fábrica da câmera

A última correção que você pode tentar resolver o problema é “Redefinir a câmera para as configurações de fábrica”. Ao fazer o Factory Reset na câmera, você instalará todos os novos arquivos e configurações, que serão corrigidos rapidamente caso haja algum problema com os arquivos ou configurações. Sugerimos que você redefina a câmera de fábrica seguindo as etapas listadas abaixo.

Primeiro, conecte a câmera à fonte de alimentação.

Se você inseriu algum cartão microSD, remova-o.

Agora, pressione e segure o botão de configuração por pelo menos dez segundos.

Depois disso, você deve aguardar 30 segundos para iniciar o processo de redefinição de fábrica.

Você pode saber que a câmera está sendo redefinida de fábrica vendo o status da luz de uma luz amarela sólida para uma luz amarela piscando.

O processo pode levar de cinco a dez minutos e você deve esperar até que seja concluído. Após a conclusão do processo, verifique se o problema foi resolvido.

Visite o centro de serviços

Mesmo depois de tentar todas as correções acima, se o problema não for resolvido. Então você tem que visitar o centro de serviço. Há chances de que a câmera tenha sofrido alguma falha interna de hardware devido à qual está mostrando o status off-line.

Sugerimos que você não verifique a falha interna do hardware em casa. É melhor levar para os profissionais, pois serão eles que poderão avaliá-lo rapidamente. Depois de avaliar o problema, eles o corrigirão com certeza.

Empacotando

Muitos usuários estavam enfrentando o problema com a câmera Wyze. A Wyze Camera é uma das melhores empresas famosas por fornecer a melhor solução doméstica para seus usuários. Eles lançaram algumas das melhores câmeras acessíveis no mercado internacional, apresentando um desempenho muito bom no mercado.

A empresa tem mais de cinco milhões de usuários e ainda está adicionando mais usuários. Eles se concentram em fornecer atualizações regulares para que a câmera funcione sem problemas. No entanto, todos sabemos que problemas regulares podem ocorrer com itens eletrônicos. Da mesma forma, os usuários relatam que a Wyze Camera está offline, por isso estão enfrentando o problema.

No entanto, os usuários podem tentar resolvê-lo com a ajuda dos métodos de solução de problemas listados na postagem. Também listamos os motivos comuns pelos quais a maioria dos usuários enfrentou o problema. Certifique-se de verificá-los e tentar analisar o problema, para que você possa resolver o problema. É isso para este guia.

LEIA TAMBÉM: