Amaggi abre 47 vagas de emprego pelo Brasil

A Amaggi é uma grande empresa nacional que atua nos ramos de produção, industrialização e comercialização de cereais, navegação e produção de energia. Os colaboradores atuam ativamente no desenvolvimento de novas soluções inovadoras e robustas, buscando sempre a melhoria e aperfeiçoamento de seus serviços. Hoje, a empresa anuncia as oportunidades disponíveis. Confira abaixo.

Amaggi abre vagas de emprego no Brasil

A Amaggi está em busca de novas pessoas para compor a equipe de funcionários da empresa e assim complementar o sucesso de seus serviços. Oferecendo diversos benefícios, é uma empresa que compactua com salários compatíveis.

A companhia foi criada em 1977, em uma cidade no interior do Paraná. Hoje, com sede em Cuiabá-MT, é a maior empresa brasileira na cadeia produtiva de grãos e fibras do país estando presente também na China, Argentina, Paraguai, Holanda, Noruega, Cingapura e Suíça. Além disso, desde 1997, contribui para o desenvolvimento local e humano das comunidades em que atua, operando como parceiro no desenvolvimento sustentável desses locais.

Confira as vagas:

Analista Administrativo Corporativo – Cuiabá / MT;

Técnico de Enfermagem do Trabalho – Campo Novo do Parecis / MT;

Auxiliar Administrativo – Matupá / MT.

Como se candidatar

Quem tiver interesse em alguma das vagas disponíveis na Amaggi pode seguir as orientações disponíveis no site 123 empregos, localizar a vaga desejada e enviar currículo para análise. Atualmente a empresa busca profissionais que compactuam com a política da empresa, prezando pela sustentabilidade.

