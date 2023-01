As 5 principais maneiras de corrigir o problema de tonalidade da tela azul da TV Insignia

O Insignia tem uma TV que vem em uma opção econômica. Se você está com pouco orçamento e deseja uma TV com vários recursos, pode optar pela Insignia TV. Ele serve ao propósito de TV de baixo orçamento, mas pode ter desvantagens como baixa qualidade de hardware. Muitos usuários relataram enfrentar uma tela azul em sua TV Insignia. Este artigo é para você, se você está enfrentando o problema do Insignia TV Blue Tint.

Corrigir problema de tonalidade de tela azul da TV Insignia

Este artigo discutirá várias etapas de solução de problemas para ajudar a corrigir o problema do Insignia TV Blue Tint.

Desligue e ligue sua TV

O ciclo de energia da sua TV deve funcionar para você. Geralmente, esses problemas são causados ​​devido a falhas de software, se não problemas relacionados a hardware. Quando desligar e ligar a TV, todas as falhas e corrigir o problema que você está enfrentando. Para fazer isso, siga as etapas abaixo-

Desligue a TV primeiro. ‘

Agora, desconecte o cabo de alimentação da TV da fonte de alimentação.

Depois de desconectar o cabo de alimentação, aguarde um ou dois minutos.

Agora, conecte o cabo de alimentação na fonte de alimentação e ligue a TV.

Verifique se você ainda recebe o problema Insignia TV Blue Tint.

Tente reconectar o cabo HDMI

Reconectar o cabo HDMI também deve ajudar a corrigir o problema. Este método funcionou para muitos usuários, então você também pode tentar isso. Siga as etapas abaixo para fazer isso-

aperte o Poder botão em sua TV para desligá-lo.

Agora, desconecte o cabo HDMI da TV.

Aguarde alguns segundos e reconecte o cabo HDMI à TV.

Feito isso, ligue a TV pressionando o botão potência botão novamente, o que deve corrigir o problema.

Alternar fonte de entrada

Muitas vezes, você pode encontrar um problema com a fonte de entrada específica. Mude para uma fonte diferente e veja se você ainda enfrenta o problema com ela. Por exemplo, se você conectou o cabo HDMI à porta HDMI 1, pode alternar para qualquer outra porta HDMI. Depois de mudar a fonte de entrada, verifique se o problema persiste.

Reiniciar TV Insígnia

Se você estiver obtendo uma tonalidade azul na tela da TV, pode ser devido a configurações defeituosas ou dados de cache corrompidos. Você deve tentar redefinir sua TV Insignia e ver se isso resolve o problema. As etapas para redefinir o Insignia TV são mencionadas abaixo-

Primeiro, você deve desligar a TV e desconectá-la da fonte de alimentação.

Agora, pressione e segure o botão Começar botão na remoção da nossa TV.

Solte o botão e desligue a TV por alguns minutos.

Agora, conecte o cabo de alimentação de volta à fonte de alimentação e ligue-o novamente.

Se as etapas acima não ajudaram, o problema pode ser devido a problemas de hardware. Se a sua TV for antiga, pode ser devido a um problema com o painel da tela ou com a luz de fundo que pode estar causando o problema. Você terá que entrar em contato com o suporte da Insignia e solicitar a visita de um técnico. Você pode entrar em contato com o suporte ao cliente através do site deles clicando neste ligação. Um técnico irá visitá-lo e verificar o problema na sua TV.

Se o hardware precisar ser substituído, o técnico o orientará; eles dirão o que pode ser feito a seguir. Se a sua TV estiver na garantia, você não terá que arcar com o custo do conserto, mas se não estiver na garantia, você terá que arcar com os custos do conserto.

Palavras Finais

Estes foram alguns passos para corrija o problema do Insignia TV Blue Tint. Esses problemas são mais comuns em TVs antigas devido a hardware defeituoso. Se você está enfrentando esse problema, siga as etapas acima. As etapas mencionadas acima devem ajudar a corrigir o problema.

GUIAS RELACIONADOS: