As 6 principais maneiras de corrigir o problema de multijogador pronto ou não está funcionando

Ready or Not é um jogo de tiro em primeira pessoa baseado em uma cidade da Califórnia, onde você terá o papel de policial da SWAT. Este jogo foi desenvolvido e publicado pela VOID Interactive. Milhares de jogadores estão jogando este jogo por causa da jogabilidade intensa que ele oferece aos jogadores. Afinal, podemos dizer que é um dos melhores jogos que você pode experimentar. No entanto, alguns jogadores estão relatando problemas com o recurso multijogador do jogo.

Os jogadores estão relatando que o O recurso multijogador Ready or Not não está funcionando corretamente, então eles não podem jogar com seus amigos e companheiros de equipe. No entanto, não é um grande problema. Esse tipo de problema geralmente ocorre com o jogo devido a erros simples que você pode tentar corrigir rapidamente com métodos simples de solução de problemas. Neste guia, ajudaremos você a resolver o problema do multijogador não funcionar. Continue lendo este guia até o final para saber mais sobre isso.

Por que o recurso multijogador não está funcionando no Ready ou não?

Os jogadores estão relatando que o multiplayer não está funcionando no jogo. Pode haver várias razões para o problema. Alguns jogadores disseram a causa do problema, que listaremos a seguir. Certifique-se de verificar isso.

Existem alguns problemas com a conexão de internet que os jogadores estão usando.

O jogo está rodando na versão mais antiga.

Os arquivos de inicialização não estão funcionando corretamente.

O Firewall ou Antivírus do Windows está criando alguns problemas com a resposta que está sendo recebida pelo servidor do jogo.

Você está usando um sistema operacional desatualizado.

Fix Ready or Not Multiplayer Not Working | Amigo não pode se juntar a nós no multijogador

Os jogadores estão procurando maneiras de corrigir esse problema. Sabemos que é frustrante porque você não pode jogar com seus amigos. Portanto, estamos aqui com os métodos de solução de problemas que você pode tentar resolver o problema. Abaixo listamos as formas; certifique-se de verificá-los.

Reinicie o jogo

Muitos jogadores relatam que o Multiplayer em Ready or Not não está funcionando. Há chances de que isso ocorra devido ao problema de não carregar os arquivos corretamente. Às vezes, quando os jogos estão sendo carregados, alguns arquivos não são carregados corretamente devido a problemas ou bugs.

Por causa disso, os recursos do jogo podem não funcionar corretamente e os usuários podem enfrentar problemas com ele. No entanto, os usuários podem corrigi-lo rapidamente reiniciando o jogo. Você deve fechar o jogo e iniciá-lo novamente depois de esperar algum tempo. Ao fazer isso, se o problema ocorrer devido a bugs, ele será resolvido.

Verifique a conexão com a Internet

O modo Multiplayer funcionará no jogo somente se você estiver conectado com uma conexão de internet estável. Você provavelmente enfrentará o problema se não estiver conectado a uma conexão estável à Internet. Sugerimos que você verifique sua conexão com a Internet executando o testador de velocidade da Internet em seu dispositivo.

Você pode fazer isso facilmente pesquisando “Internet Speed ​​Tester” em qualquer navegador e executando o verificador de velocidade da Internet. Se o resultado mostrar que você está conectado a uma conexão estável à Internet, não há problemas com o roteador, mas, caso contrário, você deve tentar mudar para outra rede e corrigir o problema.

Verifique as interrupções do servidor

O modo Multiplayer funcionará com a ajuda do servidor do jogo. Se o servidor do jogo estiver inoperante ou não estiver enfrentando problemas, o modo multijogador não funcionará corretamente.

Nesse caso, sugerimos que você visite o site oficial do jogo ou acesse sua conta de mídia social para verificar se há algum anúncio relacionado a interrupções do servidor ou não.

Se não houver interrupções do servidor, você enfrentará esse problema por outros motivos. E se houver uma interrupção do servidor, você deve esperar até que os desenvolvedores o corrijam.

O jogo Ready or Not requer a execução da versão mais recente do driver gráfico. Você provavelmente enfrentará esse problema se não tiver atualizado o driver gráfico mais recente. Você pode corrigir isso facilmente verificando se há atualizações em seu driver gráfico. Para fazer isso, você precisará seguir algumas etapas listadas abaixo.

Abra o Menu Iniciar no seu PC.

Tipo “ Gerenciador de Dispositivos ” na barra de pesquisa.

” na barra de pesquisa. Clique no resultado mais relevante.

Uma vez que a tela é carregada, procure o “ Adaptadores de vídeo. “

Clique duas vezes nele para expandir a opção.

Selecione o driver gráfico que seu PC possui.

Clique com o botão direito sobre ele e escolha “Atualize o Driver. “

Siga as instruções que são mostradas na tela para atualizar o driver.

É isso; você terminou.

Se você estiver usando janelas desatualizadas em seu computador, há chances de estar enfrentando o problema por causa disso. Ready or Not requer o sistema operacional mais recente para executar todos os seus recursos corretamente e, se o seu PC não estiver atualizado, você enfrentará esse problema. Sugerimos que você verifique se há uma atualização do Windows em seu PC para resolver esse problema. Você pode fazer isso facilmente seguindo as etapas abaixo mencionadas.

Abra o Menu Iniciar .

. Vamos para Configurações .

. Clique em Atualização do Windows e no lado esquerdo da tela.

e no lado esquerdo da tela. Agora, clique em verificar se há atualizações.

Se houver alguma atualização disponível, faça o download.

É isso; você terminou.

Mesmo após implementar os métodos acima, sugerimos que você entre em contato com o suporte do jogo caso o problema não seja resolvido. Você precisará escrever um e-mail esclarecendo seu problema e o dispositivo que está usando. Depois de enviar um e-mail sobre isso, eles certamente apresentarão alguma solução para o problema.

Empacotando

Ready Or Not é um jogo de tiro em primeira pessoa onde os jogadores recebem o papel de policiais. Você terá que matar seus inimigos para vencer as partidas. Você certamente achará este jogo emocionante assim que começar a jogá-lo. Muitos jogadores que jogam este jogo relataram problemas com o recurso multijogador. Eles relataram que o multiplayer não está funcionando no jogo; eles não podem jogar com seus amigos.

No entanto, os jogadores podem resolver esse problema facilmente seguindo os métodos listados acima. Implemente os métodos mencionados acima e comece a jogar com seus amigos novamente.

