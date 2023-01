Assist Card oferece novas vagas para área comercial

Em busca de uma oportunidade para ingressar ou se recolocar no mercado? Esta pode ser a sua chance, já que a Assist Card anunciou a abertura de novas vagas para área comercial. A empresa, que atua com foco em serviços de assistência integral aos viajantes, busca novos talentos para diversas funções. As chances são para atuação em cidades dos estados de Amazonas, Distrito Federal, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.

Dentre as vagas, destaca-se a função de executivo de vendas, que exige ensino médio completo e conhecimento no Pacote Office. Os candidatos deverão, ainda, ter experiência anterior e disponibilidade para trabalhar de forma externa – em visitas a clientes. Os contratados serão responsáveis pela prospecção de novos parceiros de negócios para a empresa (agências de viagem); acompanhamento da implantação do sistema da empresa no parceiro/cliente; suporte a demandas pontuais do cliente quando necessário, a fim de garantir o sucesso da parceria; estreitamento de relacionamento com os parceiros a fim de promover e alavancar negócios e muito mais. A posição é estratégica para companhia, uma vez que atua diretamente com principais clientes e parceiros.

A empresa oferece, ainda, chances para os cargos de Payroll Analyst Sr., Analista de procesos (RPA), Server Administrator e muito mais. Os requisitos variam de acordo com a função desejada.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar a página da empresa no LinkedIn para conferir a lista completa de postos disponíveis e obter mais informações sobre requisitos e escopo de atuação. No endereço é possível, também, cadastrar o currículo e acionar o alerta para novas/futuras oportunidades.