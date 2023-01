CAIXA surpreende clientes novo empréstimo de até R$100 MIL; veja como solicitar

Dentre as modalidades de crédito disponibilizadas pela Caixa Econômica Federal, o empréstimo de até R$ 100 mil tem sido um dos mais solicitados atualmente. Acontece que a modalidade oferece condições especiais para os brasileiros que estão negativados. Trata-se de uma oferta com o Penhor Caixa.

De acordo com informações da instituição financeira, para que o valor do empréstimo seja liberado, o cliente deve deixar um bem como garantia do pagamento da dívida. A saber, o valor mínimo para o empréstimo é de R$ 50 e máximo pode chegar até R$ 100 mil, a depender do objeto a ser penhorado.

É válido destacar que uma das maiores vantagens dessa modalidade de crédito é que o programa não estabelece nenhuma avaliação nas instituições de crédito, como SPC ou Serasa. Além disso, para facilitar a concessão, é possível que o cliente penhore até o saldo do FGTS, mantendo os valores bloqueados apenas durante o período de contratação do empréstimo.

Dessa forma, os interessados devem estar atentos quanto à aprovação e quanto ao valor do crédito, que dependerão da avaliação do bem colocado em penhor. Assim, mesmo que o cidadão esteja com o nome sujo é possível tomar o empréstimo.

A Caixa informou ainda que podem ser colocados como garantia itens como: relógios, pratarias, canetas de primeira linha, joias e até mesmo o FGTS. Ademais, o bem penhorado deve ser entregue a instituição no ato da contratação, sendo devolvido apenas no final do pagamento da dívida.

Como solicitar o empréstimo?

A princípio, é necessário ter um bem que pode ser colocado como garantia. Caso possua, confira qual agência da Caixa Econômica opera essa modalidade de crédito. Compareça ao banco e apresente o documento de identidade, CPF e comprovante de endereço.

Na ocasião, também será necessário informar que deseja contratar o programa Crédito Penhor Caixa. É importante salientar que o item que será colocado como garantia deve ser levado para avaliação.

Portanto, caso o bem se encontre nos parâmetros segundo a categoria, a instituição fará o contrato do empréstimo. Cabe destacar que o número de parcelas e forma de pagamento será definido na hora, juntamente com o cliente.

Enttetanto, caso a garantia seja o FGTS, o gerente da agência da Caixa deverá realizar um cálculo para definir os valores e as condições de pagamento. Com todas as etapas concluídas, o banco fará o depósito do dinheiro.

Garantia do FGTS

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), no qual a Caixa é gestora de pagamentos, também pode ser utilizado como garantia de pagamento do empréstimo. Neste caso, a inadimplência das parcelas é resolvida com a retirada direta do FGTS da quantia correspondente à dívida.

Ainda, nesse modelo, o valor concedido é de 10% do saldo disponível na conta do fundo e de 40% da multa quando há demissão sem justa causa.

Para solicitação, a empresa precisa ter aderido ao serviço. Neste caso, o cidadão deverá entrar em contato com o setor de Departamento Pessoal (DP) ou de Recursos Humanos (RH) para buscar mais informações.