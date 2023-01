Como corrigir a extensão BTRoblox não está funcionando (2023)

Muitos usuários relataram recentemente que o BTRoblox Extension parou de funcionar. O BTRoblox, também conhecido como Better Roblox, muda a aparência do site e adiciona novos recursos e funcionalidades. Foi relatado que esta extensão parou de funcionar em vários navegadores, incluindo Chrome, Edge, Firefox, Brave e outros. Nada para se preocupar se você encontrar esse problema.

Como corrigir BTRoblox não está funcionando

Este artigo discutirá como você pode corrigir a extensão BTRoblox quando ela não estiver funcionando.

A primeira coisa que você pode tentar fazer é atualizar seu navegador. Muitas vezes o problema é causado por algum bug no navegador, que pode ser facilmente corrigido com a atualização do navegador. As atualizações do navegador geralmente vêm com correções de patch e devem corrigir o problema que você está enfrentando. Abaixo estão as etapas para atualizar seu navegador-

Microsoft borda

Se você estiver usando o Microsoft Edge, poderá atualizá-lo seguindo as etapas abaixo:

Clique no três elipses no canto superior direito e, em seguida, clique em Configurações.

Agora, na barra lateral esquerda, clique em Sobre o Microsoft Edge.

Aqui, do lado direito, você verá se alguma atualização está disponível ou não.

Se uma atualização estiver disponível, ela será instalada automaticamente.

Depois que a atualização for instalada, reinicie o navegador.

Google Chrome

Para atualizar o Google Chrome, siga as etapas abaixo-

No Chrome, clique no botão cardápio ícone no canto superior direito.

No menu que se abre, passe o mouse sobre Ajuda e clique em Sobre Google Chrome.

Isso verificará se há atualizações disponíveis no Google Chrome.

Se alguma atualização estiver disponível, ela será instalada automaticamente e você será solicitado a reiniciar o navegador.

Mozilla Firefox

Para atualizar o Mozilla Firefox, siga as etapas abaixo-

Abra o Cardápio no Firefox clicando no ícone do menu no canto superior direito.

No menu que se abre, clique em Ajuda e depois Sobre nós.

Qualquer atualização disponível será instalada automaticamente.

Você será solicitado a reiniciar o navegador se alguma atualização for instalada.

Reinstale a extensão

Muitas vezes o problema está na extensão e não no navegador. Nesse caso, simplesmente reinstalar a extensão ajudará a corrigir o problema. Para fazer isso, siga as etapas abaixo-

Google Chrome

Para reinstalar a extensão BTRoblox no Google Chrome, siga as etapas abaixo-

Clique no Cardápio ícone no canto superior direito.

No menu que se abre, clique em Mais ferramentas e depois Extensões.

Clique no Retirar botão ao lado da extensão BTRoblox. Clique em Retirar novamente para confirmar a desinstalação da extensão.

Vá para a página BTRoblox na Chrome Webstore clicando neste ligação .

Clique em Adicionar Chrome para adicionar a extensão ao seu navegador.

Mozilla Firefox

Para reinstalar a extensão BTRoblox no Google Chrome, siga as etapas abaixo-

Imprensa Ctrl + Shift + A combinação de teclas para ir para o Complementos e temas página.

Aqui, na barra lateral esquerda, clique em Extensões .

No lado direito, procure o BTRoblox plugar. Clique nas três reticências ao lado do plugin e clique em Retirar.

Clique em Retirar novamente para remover o plug-in.

Para adicionar o plug-in, procure o BTRoblox plugin na caixa de pesquisa no canto superior direito.

Na próxima tela, clique no resultado da pesquisa relevante.

Agora, clique em Adicionar ao Firefox botão para adicionar o plug-in ao navegador.

Microsoft borda

Se você estiver usando o Microsoft Edge, poderá reinstalar a extensão seguindo as etapas abaixo:

Clique no Extensões ícone ao lado da barra de endereço.

Agora, clique com o botão direito do mouse no BTRoblox extensão e clique em Remova do Microsoft Edge.

Clique em Retirar para remover a extensão do navegador.

Agora, dirija-se ao Página da loja virtual BTRoblox Chrome .

Clique em Adicionar ao Chrome botão.

Você receberá um prompt de confirmação; Clique em Adicionar extensão para adicionar a extensão ao seu navegador.

Troque seu navegador

Se você ainda enfrentar o problema com o plug-in BTRoblox, mude para um navegador diferente. Muitas vezes o problema pode estar no navegador e não no plugin. Usar um navegador diferente deve corrigir o problema. Observe que o navegador para o qual você mudará oferece suporte a extensões/plug-ins. Instale o plug-in BTRoblox no navegador para o qual você mudou.

Conclusão

As etapas acima devem corrija a extensão BTRoblox quando não estiver funcionando. Problemas como esse podem ocorrer devido a problemas com o navegador ou bugs no plug-in. No entanto, se o problema persistir mesmo após seguir as etapas acima, aguarde a atualização do plug-in.

GUIAS RELACIONADOS: