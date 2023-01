Como desativar o YouTube Shorts no aplicativo do YouTube (2023)

Logo após o TikTok, o YouTube também introduziu um conteúdo de vídeo curto chamado YouTube shorts. No YouTube, agora você tem conteúdo regular (ou vídeos longos) e conteúdo de vídeo curto (YouTube Shorts). Embora muitas pessoas gostem de Shorts no YouTube, algumas pessoas não querem ver os Shorts do YouTube em seu aplicativo do YouTube.

Antigamente, o YouTube Shorts era limitado ao feed de Shorts, mas agora você pode vê-lo na tela inicial do YouTube. Nem todo mundo quer que os Shorts apareçam na tela inicial do YouTube do nada. Se você está farto do YouTube Shorts no aplicativo do YouTube e deseja desativá-lo, este artigo é para você.

Como desativar o YouTube Shorts no aplicativo do YouTube

Este artigo orientará você sobre como desativar o YouTube Shorts no aplicativo do YouTube.

Marcar vídeos curtos como não interessantes

O algoritmo do YouTube mostra aos usuários o que eles preferem assistir. Embora sugira Shorts, se você continuar marcando Shorts como desinteressados, não os verá depois de algum tempo. O algoritmo do YouTube vai entender que você não quer assistir Shorts e vai parar de sugeri-los. Para fazer isso, siga as etapas abaixo-

Abra o Youtube aplicativo em seu telefone ou tablet.

Toque nos três pontos no canto superior direito do Calção na tela inicial do YouTube.

No menu pop-up que se abre, toque em Não interessado.

Você terá que fazer isso repetidamente até que o YouTube pare de mostrar Shorts na tela inicial.

Fazer downgrade do YouTube

Você pode fazer o downgrade do aplicativo do YouTube para desativar os shorts do YouTube. O YouTube lançou o Shorts com a versão 14.13.54 do YouTube. Portanto, se você quiser desabilitar o Shorts permanentemente, terá que fazer o downgrade para uma versão inferior a essa. Você pode fazer downgrade para a versão 14.12.56 do YouTube para desativar o YouTube Shorts. Para fazer isso, siga as etapas abaixo-

Toque e segure o Youtube aplicativo na tela e, em seguida, toque em Informações do aplicativo (i) ícone.

Na tela de informações do aplicativo, toque no três pontos no canto superior direito.

Agora no menu, toque em Desinstalar atualizações.

Você será solicitado a confirmar a desinstalação das atualizações; toque em OK.

Isso reverterá o YouTube para a versão de fábrica desinstalando todas as atualizações.

Agora, na tela de informações do aplicativo do YouTube, verifique a versão do YouTube. A versão do YouTube deve ser 14.12.56 ou inferior.

Observação- Este método funciona apenas para Android. Se você for um usuário do iOS, esse método não funcionará para você.

Se o YouTube não for rebaixado para a versão desejada seguindo este método, você poderá baixar o APK da versão desejada do YouTube e instalá-lo manualmente. Aqui está o ligação para baixar o APK do YouTube versão 14.12.56 no seu telefone. Você pode baixar o YouTube a partir deste link e instalá-lo em seu telefone.

Use o YouTube no navegador

Se as etapas acima não desativaram o YouTube Shorts no aplicativo do YouTube, abra o YouTube em seu navegador. Visite o site do YouTube em seu navegador em seu telefone ou PC e você não verá o YouTube Shorts.

Palavras Finais

Acima estão todos os possíveis maneiras de desativar o YouTube Shorts no aplicativo do YouTube. Anteriormente, as pessoas usavam o YouTube Vanced para navegar no YouTube sem os Shorts, mas agora o aplicativo foi banido, então você não pode usá-lo agora. Além disso, anteriormente havia uma opção para desativar os Shorts diretamente nas configurações do YouTube, mas o YouTube removeu essa opção agora. Se você deseja desativar o YouTube Shorts no aplicativo do YouTube, as etapas acima o ajudarão a fazer isso.

