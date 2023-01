Como redefinir o Apple Watch de fábrica sem Apple ID (2023)

Com o lançamento do mais recente Apple Watch 8 Ultra, a Apple mostrou ao mundo o que pode fazer. Mesmo um pequeno dispositivo portátil agora tem a capacidade de um iPhone completo. Deixando isso de lado, muitos usuários não têm senha de ID da Apple. Talvez eles tenham esquecido a senha do ID da Apple ou comprado um relógio usado; eles querem redefinir o Apple Watch de fábrica. Isso pode parecer uma tarefa difícil, mas não é. Aqui está o nosso guia de fábrica redefinir o relógio Apple sem Apple ID.

Como redefinir o Apple Watch de fábrica sem ID da Apple?

aperte o discar no seu iWatch para abrir o menu. No menu, vá para Configurações. Depois disso, clique em Em geral. Agora role para baixo e lá você encontrará Redefinir. Clique nisso. Clique em Apague todo o conteúdo e configurações. Quando solicitado, agora você deve inserir o Senha e prossiga. Agora clique em Apagar tudo novamente.

Agora, aguarde algum tempo até que o Apple Watch processe essas informações e, em seguida, redefina a configuração original. Quando o Apple Watch ligar, ele solicitará que você restaure um backup.

Se você quiser isso, pode fazê-lo, mas seu relógio será o mesmo que era. Além disso, você pode pular esta etapa e prosseguir fazendo login usando seu ID Apple.

E se você não tiver uma senha?

Se você não tiver a senha do ID Apple, poderá redefinir seu relógio novamente, mas usando os botões de hardware. Neste método, você usará a Digital Crown e o botão liga/desliga físico. Siga estas etapas para fazer o mesmo:

Conecte seu Apple Watch no carregador. Enquanto o Apple Watch estiver sendo carregado, pressione e segure o botão Lateral botão. Ao ver a opção Desligar, pressione e segure o botão coroa digital. Agora um novo menu irá aparecer, e você tem que tocar Redefinir. Depois de fazer isso, seu relógio levará alguns minutos e reiniciará, e todos os seus dados e informações serão apagados.

Isso redefinirá seu Apple Watch sem a senha do ID Apple. Você também terá a opção de restaurar o backup do iCloud posteriormente, mas com o mesmo Apple ID.

Informações adicionais sobre como redefinir o Apple Watch sem Apple ID

Mesmo que você consiga redefinir o relógio da Apple sem o ID da Apple, não poderá usar um relógio roubado ou até mesmo vendê-lo para outra pessoa. Porque assim que você ligar o relógio, ele começará a pedir seu ID Apple e senha. E esse ID da Apple deve ser do mesmo usuário que o usou anteriormente.

Portanto, certifique-se de não fazer nada errado porque não estamos promovendo isso. Fique seguro e deixe todos fazerem o mesmo.

Posso redefinir o Apple Watch sem o ID da Apple?

Você pode redefinir seu Apple Watch mesmo se não tiver seu ID Apple ou senha. Existe um sistema de segurança robusto para proteger os dispositivos Apple chamado Apple Activation Lock.

O bloqueio de ativação não pode ser ignorado usando os métodos mencionados acima, mas todos os dados no relógio, incluindo mídia e configurações, podem ser facilmente apagados. Para fazer isso, você deve primeiro desconectá-lo da Meus dispositivos em iCloud antes de redefini-lo.

Posso ignorar o bloqueio de ativação no meu Apple Watch?

Quando você tiver acesso ao iPhone original usado para emparelhar com o Apple Watch, poderá desativar o Bloqueio de Ativação. Desemparelhar o relógio da Apple é tão simples. Você só precisa abrir o aplicativo Watch e desemparelhar seu relógio. O bloqueio de ativação será desabilitado desta forma.

Conclusão

Bem, isso é tudo o que temos aqui sobre como você pode redefinir o Apple Watch de fábrica sem o ID da Apple. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Agora você sabe como os relógios da Apple são seguros e, mesmo que o Apple Watch seja redefinido de fábrica sem o ID da Apple, você não poderá usá-lo sem o ID do proprietário anterior. Se você ainda tiver alguma dúvida, comente abaixo.

LEIA TAMBÉM: