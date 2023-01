Company Hero oferece vagas de emprego para diferentes funções

A Company Hero está oferecendo vagas de emprego para diferentes áreas e funções. A startup focada em tornar negócios legais e protegidos, visa recrutar profissionais para as áreas de recursos humanos, marketing, tecnologia e design UX (user experience). As contratações fazem parte do processo de expansão da empresa, que em menos de dois anos viu o time dobrar de tamanho, chegando a quase 100 colaboradores.

Há chances para os cargos de Especialista de Marketing de Produto, Product Owner, UX Designer Pleno e Coordenador de Pessoas e Cultura. Os requisitos variam de acordo com a função desejada, mas há opções para profissionais com ou sem experiência. Ainda, grande parte das vagas são para atuação no regime home office (remoto integral), embora algumas exijam trabalho presencial em São Paulo.

A companhia oferece salário compatível com o mercado e uma série de benefícios, como plano de saúde, convênio com academias, centros de meditação e outros serviços de bem-estar, aporte mensal da Company Hero em uma conta de investimento individual para obter Previdência Privada sem taxas, cultura de feedback 360º para desenvolvimento, bônus por metas e desempenho, happy hour online com toda a equipe e day off de aniversário.

Com uma cultura totalmente focada em pessoas, o ambiente de trabalho na Hero é diverso, plural e cheio de sotaques: há funcionários espalhados em diferentes partes do país e até mesmo com nacionalidades diversas.

Como se candidatar

Os interessados em participar do processo seletivo deverão acessar a página de carreiras no site da Company Hero para conferir a lista completa de postos disponíveis e cadastrar o currículo na posição desejada. Clique aqui para acessar e se inscrever.