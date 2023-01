Concurso Assisprev: SAIU edital com vagas para nível fundamental e médio

O concurso Assisprev (Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Assis), em São Paulo. As vagas são ofertadas para nível fundamental e médio.

Os interessados poderão se inscrever entre 15 de fevereiro e 13 de março de 2023, por meio do portal Instituto Águia, banca organizadora. A taxa de inscrição depende do cargo, sendo de R$ 45,00 a R$ 56,00.

Vagas concurso Assisprev

Ao todo são 03 vagas imediatas mais formação de cadastro reserva. Confira o quadro de oportunidades:

Cargo Vagas Carga horária Salários Requisitos Ajudante de Serviços 01 200h R$ 1.214,19 Ensino Fundamental Incompleto Assistente Administrativo 02 + CR 200h R$ 1.928,57 Ensino Médio Completo

Os documentos comprobatórios para os cargos que exigem escolaridade completa – diplomas registrados e acompanhados de histórico escolar – devem referir-se a cursos devidamente reconhecidos pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), Conselho Nacional de Educação ou Conselho Estadual de Educação.

Quando serão as provas?

O concurso Assisprev terá apenas uma única etapa, prova objetiva e será aplicada no dia 30 de abril, na cidade de ASSIS/SP, em locais e horários a serem comunicados oportunamente.

As disciplinas que serão cobradas variam a depender do cargo. Para ajudante de serviços, as disciplinas cobradas serão: Língua Portuguesa, Matemática e Atualidades.

Para o cargo de assistente administrativo, as disciplinas são: Língua Portuguesa, Matemática e conhecimentos específicos.

Sobre Assisprev

O Regime Próprio de Previdência do Município de Assis, foi criado pela Lei Complementar nº 4.161/2002, sendo alterada pela lei complementar nº 014/2006 denominado ASSISPREV, e estruturado, de natureza autárquica, pertencente à Administração Pública Indireta do Município, dotada de personalidade jurídica individualizada de direito público interno.

Unidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS do Município de Assis responsável pela administração, gerenciamento e operacionalização do sistema, incluindo a gestão dos recursos previdenciários, a concessão, o pagamento e a manutenção dos benefícios previdenciários.

Confira o edital aqui.