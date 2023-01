Concurso CAU BA: SAIU edital com vagas para nível médio e superior

O concurso CAU BA ( Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Bahia) anuncia que foi liberado edital para nível médio e superior.

Os interessados deverão se inscrever entre os dias 18 de janeiro até 23 de fevereiro, pelo portal Avalia. As taxas variam a depender do cargo, sendo de nível médio – R$ 44,00 e superior – R$ 45,00.

Vagas concurso CAU BA

Ao todo são 07 vagas para nível médio e superior. Os cargos são:

CARGOS VAGAS SALÁRIO Assistente Operacional 05 R$ 2.500,00 Analista de Gestão 02 R$ 4.900,00

Além dos salários acima, os servidores ainda terão direito aos seguintes benefícios:

a) Free choice saúde: R$ 715,00;

b) Redutor de desconto vale-transporte: 1%, não cumulável com alínea c) deste subitem;

c) Auxílio deslocamento-combustível: R$ 248,53, não cumulável com alínea b) deste subitem; e

d) Auxílio alimentação/refeição: R$ 935,00.

A escolaridade devido ao cargo são as seguintes:

Assistente Operacional : Nível Médio ou Técnico completo.

: Nível Médio ou Técnico completo. Analista de Gestão: Formação Superior em Administração, Ciências Contábeis, Economia, Direito, Matemática, Análise de Sistemas.

Clique aqui e acesse o edital completo.

Quando serão as provas CAU BA?

O certame vai contar com as seguintes etapas:

Prova Objetiva;

Prova de Redação;

Prova Discursiva;

Avaliação Psicológica; e

Avaliação de Títulos.

A prova objetiva será realizada no dia 12 de março de 2023 na capital baiana, Salvador. As disciplinas que serão cobradas no certame serão:

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico e Matemático

Informática e Tecnologia

Atualidades

Conhecimentos Específicos

A fase inicial, prova objetiva, vai ter o total de 50 questões. Já a prova de redação será realizada para o cargo de Assistente Operacional no mesmo dia da prova objetiva. A prova de redação, de caráter eliminatório e classificatório, terá a pontuação máxima de 40 pontos.

Por sua vez, a Prova Discursiva será realizada para o cargo de Analista de Gestão, juntamente à prova objetiva. A avaliação de títulos será para os candidatos aos cargos de nível superior. Confira as pontuações:

ITEM TÍTULOS PONTOS 1 Diploma de curso de pós-graduação em nível de doutorado (título de doutor) na área do emprego a que concorre. 8 por título 2 Diploma de curso de pós-graduação em nível de mestrado (título de mestre) na área do emprego a que concorre. 4 por título 3 Diploma de curso de pós-graduação em nível de mestrado (título de mestre) na área do emprego a que concorre. 2 por título

A avaliação psicológica será para todos os cargos e vai comprovar se o candidato está apto ou inapto para o cargo.

Acesse o edital completo.