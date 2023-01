O currículo profissional do candidato é um documento e deve ser considerado dessa forma para que seja assertivo dentro da dinâmica do mercado de trabalho atual.

Construa um currículo profissional objetivo e destacável

Ao elaborar o currículo considere que está direcionando uma espécie de vitrine de sua trajetória profissional ao mercado. Por isso, o seu currículo precisa de objetividade e organização visual.

Destaque suas habilidades

As informações do currículo do candidato precisam de clareza, ao mesmo tempo que não devem ser extensas, sob o risco de o currículo ser descartado, sem que seja devidamente analisado em sua totalidade.

A construção do currículo é muito importante para que alcance os seus objetivos profissionais em longo prazo. Por isso, destaque positivamente suas habilidades e competências.

Dados pessoais

Considere seus dados pessoais de maneira assertiva. Assim sendo, informe poucos telefones para contato, ao passo que esteja disponível em todos eles. Ademais, é viável que tenha cuidado para não informar um e-mail que contenha palavras pejorativas, por exemplo.

Objetivo

O objetivo do candidato pode ser concreto. Por isso, é viável que informe o seu cargo e hierarquia dentro da sua área de atuação. Por exemplo: gerente de faturamento; assistente de vendas; analista de projetos; auxiliar de loja etc.

Experiência profissional e escolaridade

A sua trajetória profissional é um ponto muito importante para a análise feita pelo profissional de recrutamento e seleção. Sendo assim, considere destacar suas experiências de forma objetiva.

Informe o nome das empresas nas quais atuou e o período trabalhado. Seja objetivo também no que tange a descrição de sua escolaridade, informando cursos concluídos e cursos em andamento.

Atualize o seu perfil online e direcione os envios do seu currículo

Atualizar o seu perfil nas plataformas online é muito importante dentro do mercado de trabalho atual, considerando que as empresas utilizam ferramentas como LinkedIn para buscar talentos e direcionar o processo de recrutamento e seleção.

Além disso, o LinkedIn é uma ferramenta que permite que o candidato busque por empregos que sejam correlatos aos seus objetivos profissionais, destacando positivamente o seu perfil.

Faça adaptações

Portanto, o seu currículo profissional deve ser elaborado de forma objetiva, considerando que as informações precisam de organização visual para que sejam atrativas. Dessa maneira, poderá destacar suas competências e elevar suas chances de sucesso em longo prazo. Assim sendo, faça adequações e construa um currículo profissional que seja resolutivo para avançar nas etapas de um processo seletivo que seja de seu real interesse.