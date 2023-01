A entrevista de emprego deve ser conceituada pelo candidato como uma forma de se colocar positivamente no processo seletivo, sendo primordial que destaque os seus pontos fortes através do direcionamento de sua postura de forma assertiva.

Entrevista de emprego: direcione a sua postura de forma assertiva

O candidato deve considerar a entrevista de emprego como uma forma objetiva de lidar com os pontos fortes e fracos de sua trajetória profissional. Por isso, é viável que faça uma apresentação positiva e destaque os principais acontecimentos resolutivos, considerando seus empregos anteriores.

Destaque situações resolutivas de seus empregos anteriores

Leve para a entrevista de emprego situações concretas que destaquem positivamente o seu potencial profissional. Sendo assim, fale sobre a capacidade de lidar com metas; direcionamento de projetos; construção do relacionamento com o cliente; análise de dados; dentre outros aspectos relevantes para o direcionamento do seu perfil profissional.

Seja resolutivo sobre seus pontos fracos

Além disso, o candidato deve ter clareza sobre quais são os pontos que requerem melhorias, por isso, é aconselhável que apresente uma solução para algum ponto que pode ser conceituado como negativo na sua personalidade.

Por exemplo, ao se colocar como uma pessoa tímida, é possível destacar que deseja realizar algum curso que melhore a sua comunicação, como um curso de teatro, por exemplo. Ainda é possível destacar que deseja elevar o seu grau de conhecimento técnico sobre determinado sistema utilizado na sua área de atuação.

Adote uma postura positiva e orgânica

Além dos pontos citados, o candidato deve adotar uma postura participativa durante o processo seletivo. Por exemplo, é relevante não cruzar braços e pernas; manter contato visual com a gestão do processo de recrutamento e seleção; ser assertivo nas suas respostas; evitar gestos excessivos; dentre outros aspectos importantes para a direção do seu perfil profissional.

Conheça a cultura da empresa

Além disso, conhecer a cultura da organização é de grande relevância para o sucesso do candidato, sendo assim, conheça a missão, visão e valores da empresa. Ao adquirir esse conhecimento, poderá analisar os valores envolvidos e a compatibilidade da vaga com seus objetivos profissionais.

Uma vez que é relevante ressaltar que essa compatibilidade deve ser analisada por todos os envolvidos, de modo que a contratação faça parte de um fluxo resolutivo em longo prazo.

Portanto, é importante para o candidato considerar os apontamentos citados e evitar a autossabotagem profissional ao se colocar de forma negativa durante o processo de recrutamento e seleção.