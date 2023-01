Filho do saudoso Gelson da Paciência une família Alves para continuar trajetória política do pai em Piaçabuçu

O filho do saudoso Gelson da Paciência, o jovem Erikson Alves (apelidado de ‘opção’) que apesar da pouca idade é o mais velho dos irmãos homens, sempre acompanhou o pai em sua trajetória política e agora tem reunido a família a fim de dar continuidade ao projeto político de seu pai, eleito vereador por duas vezes, somando um total de três vitorias nas urnas.

Sempre tendo como reduto político mais forte o Bairro Paciência, recentemente o jovem Erikson que tem se revelado um líder nato, participou da campanha eleitoral de 2022, apoiando Guilherme Lopes e Maurício Quintela, candidatos a deputado estadual e federal, respectivamente. Apesar de não terem eleitos, os candidatos agradeceram o apoio obtido pelo jovem em Piaçabuçu.

Ainda mais recente, Erikson Alves juntamente com o irmão Emerson e o primo ‘Cesar do Camarão’, participaram de uma reunião com o prefeito Djalma Beltrão e o secretário Guido Breda, onde discorreram sobre o futuro de Piaçabuçu, selando compromisso com o gestor municipal junto ao indicado para sua sucessão.

Independentemente de quem seja o indicado a sucessão pelo prefeito Djalma Beltrão, a família Alves estará unida mais uma vez no mesmo palanque, trabalhando por mais qualidade de vida para os moradores da Paciência e torcendo pelo bem e pelo melhor para Piaçabuçu.