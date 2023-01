Gold Pão tem novos EMPREGOS na região de São Paulo

Há quase 2 décadas, a empresa Gold Pão continua mantendo o sabor nobre e a alta qualidade de sua mercadoria. Ela foi uma das primeiras companhias nacionais a vender e produzir pão congelado. Além disso, ela também inova em produtos, investe em recursos humanos, desenvolvimento e pesquisa para diversificação, atualiza as tecnologias de máquinas e procedimentos de produção pelo país. A companhia está oferecendo vagas de emprego. Confira, a seguir.

Gold Pão abre novas oportunidades de trabalho

A visão de futuro da companhia Gold Pão juntamente de seus conhecimentos dá o impulso que ela precisa para realizar a produção de um portfólio de mercadoria amplo voltado para atender o seu público e também superar o que os seus consumidores esperam, tanto em qualidade como em sabor.

Ela também buscar ser excelente em todas as áreas, sustendo as suas operações ao prestar serviços distintos da concorrência, capacitando continuamente os seus funcionários, dando treinamento de forma regular, observando o desenvolvimento do mercado e o que cada cliente precisa. Confira, abaixo, quais são as vagas que a empresa está ofertando e caso tenha interesse por alguma delas saiba como fazer a sua inscrição a seguir:

Analista de Melhoria Contínua & Performance;







Motorista;







Auxiliar de Panificação.

Veja também: Motz tem vagas de emprego em duas regiões do Brasil

Como se candidatar

Participe do processo seletivo da companhia Gold Pão acessando o site 123 empregos e registrando o seu currículo no sistema. Ache a função que deseja e envie a sua inscrição, mas somente depois de ler todas as exigências para ter a certeza de que elas são compatíveis com a sua formação profissional.

Saiba mais sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos, e cadastre-se em uma das possibilidades de contratação de grandes empresas do país.