GRANDE SURPRESA para quem paga o IPVA

O ano de 2023 já chegou e os brasileiros já estão se preparando para pagar os impostos anuais, como o IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores). Embora grande parte dos motoristas tenha a obrigação de arcar com o tributo, existem algumas exceções.

Certas situações podem isentar o condutor do IPVA, como algumas profissões. Ficou curioso? Descubra quais são essas profissões a seguir!

Isenção do IPVA por profissão

Uma das possibilidades de se livrar do imposto é fazer parte de uma certa profissão. Confira a lista de profissionais que isentam o pagamento do IPVA:

Donos de ônibus e vans de transporte escolar;

Taxistas;

Mototaxistas;

Donos de máquinas agrícolas;

Donos de maquinário de construção civil;

Transporte de pessoas com direito diplomático.

Outras possibilidades de isenção do IPVA

Além da isenção por profissão, é possível ter a gratuidade do IPVA mediante ao ano de fabricação do veículo ou por doença grave. Em ambos os casos há condições específicas, inclusive com relação ao Detran do estado. Veja a seguir:

Isenção por ano de fabricação

Veículos com 10 anos de fabricação são isentos no:

Amapá e Rio Grande do Norte.

Veículos com 15 anos de fabricação são isentos na:

Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Paraíba, Pará, Maranhão, Rio de Janeiro, Rondônia, Sergipe, Piauí, Tocantins e o Distrito Federal.

Veículos com 18 anos de fabricação são isentos no:

Mato Grosso.

Veículos com 20 anos de fabricação são isentos no:

Acre, Alagoas, Mato Grosso do Sul e São Paulo.

Veículos com 30 anos de fabricação são isentos em:

Pernambuco e Santa Catarina.

Importante! Apenas os estados de Minas Gerais e Roraima não concedem nenhum tipo de isenção dos veículos de acordo com o seu ano de fabricação.

Isenção por doença grave

Acidente Vascular Cerebral (AVC);

Acidente Vascular Encefálico;

Amputação;

Artrite reumatóide;

Artrodese;

Artrose;

Autismo;

Câncer;

Deficiência mental;

Deficiência visual;

Doença degenerativa;

Doenças neurológicas;

Esclerose múltipla;

Escoliose acentuada;

Lesão por esforço repetitivo (LER);

Lesões com sequelas físicas;

Linfoma;

Manguito rotador;

Más formações ou encurtamento de membros;

Mastectomia;

Nanismo;

Neuropatia diabética;

Paralisia cerebral;

Paraplegia;

Parkinson;

Poliomielite;

Problemas de coluna;

Problema renal crônico com uso de fístula;

Próteses externas ou internas;

Quadrantomia;

Síndrome do túnel do carpo;

Talidomida;

Tendinite crônica;

Tetraplegia;

Tetraparesia.

Consequências de não pagar o IPVA

Caso o seu veículo não seja isentado do IPVA, a única solução é pagar o imposto, e assim evitar penalidades. Normalmente, as consequências estão relacionadas ao licenciamento do veículo, sendo este o processo responsável por validar toda a documentação do carro ou moto.

Além disso, nos casos de atraso no pagamento do IPVA, o dono do veículo pode ser incluído na lista de maus pagadores dos órgãos de proteção ao crédito (SPC e Serasa) e ter o seu nome negativado nos bancos e instituições financeiras. Sendo assim, procure ficar atento ao pagamento do imposto ao seu Detran.