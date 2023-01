O Grupo Enxuto iniciou o ano com oportunidade de empregos imperdíveis. As vagas são para aqueles que estão em busca de uma nova oportunidade no mercado de trabalho e buscam pelo seu crescimento profissional. Veja a seguir os empregos disponíveis, os locais de atuação e tudo referente ao processo seletivo.

Grupo Enxuto tem novos EMPREGOS neste início de janeiro

O Grupo Enxuto iniciou suas operações em 1963 e atualmente está presente em diversas regiões de São Paulo. Atualmente a empresa conta com cerca de 20 lojas localizadas em Limeira, Campinas, Rio Claro, Cosmópolis e Piracicaba. Trata-se de uma rede varejista que está em constante evolução e hoje está recrutando novas pessoas para formação de um novo tipo.

A empresa prioriza o recrutamento de trabalhadores qualificados e dedicados em entregar os melhores resultados. Se você possui um perfil profissional dinâmico, gosta de aprender e trabalha bem em equipe, essa oportunidade é para você. Vale a pena conferir.

Analista de Sistemas – São Paulo;

Op. de Loja – Campinas/SP;

Op de Caixa Inter.- São Paulo;

Gerente Geral – Limeira/SP;

Assistente de Central de Compras – São Paulo;

Op. Logístico – Sumaré/SP;

Fiscal de Prev de Perdas – Limeira / SP;

Aux. Financeiro – São Paulo;

Gestor de Prod Financeiros – Campinas/SP;

Repositor de Mercearia – Piracicaba/SP.

Como se candidatar

Para concorrer ao processo seletivo, os interessados nas oportunidades divulgadas devem cadastrar um currículo atualizado no site 123 empregos a fim da companhia analisar.

