Guia de configuração e instalação do Starlink 2023 (download manual)

Se você tem seu Starlink, já fez 50% da configuração. Como o período de espera é tão difícil e muitas pessoas perdem a esperança, é muito intimidador. No entanto, acredite em nós, o processo é bastante fácil e você não vai suar a menos que escalar o telhado seja uma tarefa difícil para você. Neste guia de configuração e instalação do Starlink, discutiremos tudo o que você precisa saber para deixar seu Starlink pronto e funcionando.

Guia de configuração e instalação Starlink 2023

Então, vamos mergulhar em nosso guia de configuração e instalação do Starlink sem perder mais tempo.

Etapa 1: faça o download do aplicativo Starlink

O primeiro passo para configurar e instalar o Starlink é baixar o aplicativo móvel Starlink. O aplicativo está prontamente disponível para dispositivos Android e iOS.

O aplicativo é parte integrante do controle de sua conexão de internet Starlink. Para a configuração inicial, esta é uma grande ajuda. Depois de configurar e executar seu Starlink, você usará o aplicativo para ajustar várias configurações e corrigir quaisquer problemas que possam surgir. Encontre o Starlink pesquisando-o na AppStore ou PlayStore.

Se não quiser usar o aplicativo, você pode controlar a configuração do Starlink por meio de um navegador. Se você possui um computador que pode acessar a rede Starlink Wifi, basta acessar este endereço: http://192.168.100.1/

Etapa 2: verifique se há obstruções

Depois de entregar o Starlink em sua casa, o próximo passo é verificar se há obstruções, se houver. As obstruções levarão a uma velocidade lenta da Internet e você também poderá encontrar erros ao usá-la.

Dissemos para você baixar o aplicativo primeiro porque ele tem um excelente recurso que pode escanear a área ao redor de um possível local de instalação em busca de obstruções. Qualquer coisa que atrapalhe os sinais de um satélite é considerada uma obstrução (árvores, edifícios, etc.).

Uma visão do céu de pelo menos 100 graus é necessária para o prato Starlink. O prato ficará ligeiramente inclinado para o norte se você estiver localizado no hemisfério norte. De acordo com o aplicativo, sua velocidade de conexão diminuirá se houver alguma barreira no caminho. Se você deseja que o Starlink funcione corretamente, precisará encontrar um local de montagem onde não haja interferência.

Etapa 3: desembalar o kit Starlink

O kit tem tudo o que você precisa para configurar e instalar o Starlink em sua casa. Você obterá coisas que incluem: uma base de montagem, cabo de 75 pés, roteador sem fio, cabo de alimentação do roteador e prato.

Etapa 4: Montagem e instalação do prato

Conecte o prato ao prato usando o cabo de 75 pés fornecido. O conector está localizado no mastro, relativamente baixo. Você pode usar qualquer um dos lados do cabo. Existem duas conexões – reta e cotovelo.

O conector direto irá para o prato. Insira e verifique se as guias de mola estão no lugar. Agora você deve inserir o mastro na base de montagem e garantir que a lingueta de mola e a trava estejam no lugar.

A base de montagem incluída é adaptável, servindo como base sólida para configurações fixas, temporárias ou móveis. Se você pretende instalar o prato em seu telhado permanentemente, você ainda deve realizar um teste usando a base incluída.

Depois de determinar que não haverá obstruções ao sinal do prato, você pode configurá-lo lá. Lembre-se de que o Starlink funciona de maneira ideal apenas quando não há obstáculos em seu caminho.

Etapa 5: plugar tudo

O cabo de 75 pés que tem a extremidade do cotovelo será roteador dentro de sua casa e conectado à parte inferior do roteador.

Se você deseja que essa instalação seja permanente, precisará fazer furos para passar o cabo de fora para dentro de sua casa. Caso você queira testá-lo, puxá-lo pela janela está bom.

Estatísticas finais de conexão ao conectar o roteador à tomada usando o cabo de alimentação. Certifique-se de que seu prato esteja montado no local certo antes de conectar tudo. Isso ocorre porque, uma vez conectado ao poder, não seria seguro mover nada. Além disso, certifique-se de que onde você montou o prato, o prato está livre para girar ou inclinar. Depois de ligar a energia, o prato começará a procurar por satélites.

Uma das melhores coisas sobre o Starlink é que ele se alinha automaticamente, então você não precisa subir no telhado para movê-lo ou pousá-lo. Apenas certifique-se de que não há obstruções.

Passo 6: Conecte-se ao Starlink

Depois que todas as etapas acima forem seguidas corretamente, você deverá ativar o WiFi no seu telefone ou PC. Você verá um novo dispositivo WiFi chamado Stinky ou Starlink. Conecte-se a ele.

Assim que sua conexão for bem-sucedida, uma nova janela será aberta automaticamente para configurar o sistema. Agora você pode inserir uma nova senha e um novo nome. Depois de alterar a senha e salvá-la, você será desconectado do seu WiFi. Agora conecte-se novamente usando a nova senha.

Etapa 7: use o aplicativo Starlink para gerenciar

Esta é a etapa final deste guia de configuração e instalação do Starlink. Você deve instalar o aplicativo Starlink no seu Android ou iPhone. Faça login usando as credenciais fornecidas.

Na tela inicial principal do aplicativo, você verá o Painel de status, que mostrará tudo sobre o Starlink. Se você ligou o prato agora, verá a busca por satélites.

Existem três opções no painel do aplicativo Starlink:

Visibilidade: Esta página mostrará as obstruções, se houver, e solicitará que você as elimine para que sua rede não interfira. Isso é muito útil se você mora em uma área de floresta ou tem muitos edifícios próximos.

Esta página mostrará as obstruções, se houver, e solicitará que você as elimine para que sua rede não interfira. Isso é muito útil se você mora em uma área de floresta ou tem muitos edifícios próximos. Estática: Esta página mostrará estatísticas como força da rede, histórico de uso, latência e largura de banda da rede. Se o seu Starlink não estiver funcionando, você verá problemas nesta página. No entanto, esta página começará a ser exibida assim que seu Starlink estiver ativado por 12 horas ou mais.

Esta página mostrará estatísticas como força da rede, histórico de uso, latência e largura de banda da rede. Se o seu Starlink não estiver funcionando, você verá problemas nesta página. No entanto, esta página começará a ser exibida assim que seu Starlink estiver ativado por 12 horas ou mais. Velocidade: Usando esta opção, você pode verificar suas velocidades de download e upload diretamente do aplicativo Starlink. Starlink reivindica velocidades de 50–250 Mbps para downloads.

Usando esta opção, você pode verificar suas velocidades de download e upload diretamente do aplicativo Starlink. Starlink reivindica velocidades de 50–250 Mbps para downloads. Configurações: Há uma variedade de configurações no aplicativo. Isso vai do mais básico ao mais complexo, que pode ser ajustado. Alterar o nome e a senha do WiFi, reiniciar o Starlink, ativar o recurso de derretimento da neve, alterar o SSID e assim por diante.

Manual de instalação de antena parabólica STARLINK

STARLINK é um serviço de internet via satélite fornecido pela SpaceX. Para instalar o serviço, você precisará adquirir um kit STARLINK que inclui antena, modem e roteador. O prato precisa ser montado em uma linha de visão clara para o céu e, em seguida, conectado ao modem e ao roteador.

baixar manual

Como obter suporte Starlink

Inicie o aplicativo Starlink (ou acesse o site) e vá para o menu Suporte para obter suporte oficial. Você pode digitar sua pergunta ou ler os vários artigos de ajuda. Se você tiver uma pergunta que não foi abordada nos artigos de ajuda, envie um ticket para o Starlink para obter assistência. Aqui está um guia mais detalhado sobre como entrar em contato com o suporte Starlink.

Posso enterrar meu cabo Starlink?

A partir de agora, Starlink não forneceu informações sobre o enterro do cabo. Então, não podemos comentar sobre isso agora. Se for absolutamente necessário enterrar o cabo, você pode pegar um cano de PVC e passar o cabo por ele.

Conclusão

Bem, isso é tudo que temos aqui com nosso Guia de configuração e instalação do Starlink. Esperamos que este guia tenha ajudado você a configurar seu Starlink. Se você ainda tiver algum problema, entre em contato com o suporte ou comente abaixo.

GUIAS RELACIONADOS: