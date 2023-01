Huawei abre novos EMPREGOS em todo o Brasil

A Huawei é uma companhia que detém a liderança global em soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação, também conhecida como TIC. Os funcionários agem de forma atuante para transformar o mundo cada vez mais conectado de forma inteligente. Hoje, a empresa está ofertando diversas vagas de emprego pelo país. Confira.

Huawei abre vagas de emprego no Brasil

A Huawei está procurando uma nova equipe para aumentar seu sucesso. É uma empresa brasileira que aceita salário de mercado e oferece benefícios aos seus funcionários.

Seus produtos e soluções são colocados em mais de 170 países e atendem a mais de um terço da população mundial.

Há 20 anos iniciaram os nossos negócios no Brasil, um dos primeiros países escolhidos quando a empresa decidiu se expandir para o mercado global. Desde então, têm trabalhado arduamente para atender às expectativas de seus clientes, parceiros e de todos os cidadãos brasileiros, além de cooperar para a criação de um ambiente de negócios melhor e mais eficiente no Brasil. Conferir abaixo as vagas disponíveis:

Planner – Sorocaba / SP;

Estágio em Engenharia – Curitiba / PR;

Auxiliar de Projetos – Sorocaba / SP;

Estágio em Gestão de Documentos – São Paulo / SP;

Estágio em Projetos – Sorocaba / SP;

Como se candidatar

Os interessados em alguma das vagas oferecidas pela Huawei podem seguir as orientações disponíveis no site 123 empregos, encontrar a vaga desejada e enviar currículo para análise. Agora a empresa busca profissionais que queiram inovar e mudar o mercado.

