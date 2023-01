Localiza abre 14 vagas de emprego pelo país

A Localiza é uma empresa de locação de carros referência no Brasil e seus colaboradores trabalham arduamente no desenvolvimento de melhorias inovadoras e estratégicas para seus clientes. Atualmente a companhia está ofertando vagas de emprego para diversas cidades em todo o país. Veja, a seguir.

Localiza abre vagas de emprego no Brasil

A Localiza está em busca de uma nova equipe para potencializar o sucesso de suas atividades. É uma empresa brasileira que oferta salário de mercado e oferece benefícios aos seus funcionários.

São 453 filiais localizadas nas principais cidades do país, e desde 1973 já atendeu a mais de 12 milhões de clientes e atualmente possui 208 mil veículos disponíveis. Os funcionários devem agir com seriedade e proatividade, oferecendo soluções estratégicas de aluguel de carros. Confira abaixo as vagas disponíveis

Mecânico Automotivo – Minas Gerais / MG;

Higienizador de veículos – Belo Horizonte – MG;

Apoio de Operações – Porto Seguro / BA;

Gerente Distrital de Vendas – Porto Alegre / RS;

Preparador Automotivo – Belo Horizonte – MG.

Como se candidatar

Os interessados em alguma das vagas disponíveis na Localiza devem acessar o site 123 empregos, seguir as orientações disponíveis no site, localizar a vaga desejada e enviar currículo para análise. Agora a empresa busca profissionais que queiram inovar e transformar o mercado de locação de carros. Esteja atento às vagas que exigem disponibilidade de horários e disponibilidade para deslocamento/viagens constantes.

Saiba mais sobre os empregos da semana divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos.