MAGNÍFICA NOTÍCIA para quem tem o aplicativo Caixa Tem

Atualmente, o Caixa Tem é um dos aplicativos mais importantes para os brasileiros brasileiros. É por meio dele que o Governo Federal paga os seus benefícios sociais, inclusive o Bolsa Família, que terá os pagamentos iniciados esta semana.

Desse modo, caso você tenha perdido o acesso da sua conta, saiba é possível recuperar em poucos passos através do celular, por meio do seu WhatsApp. Algumas situações geram o bloqueio do aplicativo, desse modo, veja como se prevenir.

O que pode levar ao bloqueio do Caixa Tem?

Existem alguns motivos que podem levar ao bloqueio do Caixa Tem. Confira:

Mais de um CPF cadastrado no dispositivo;

Ultrapassar o limite de movimentação mensal da conta (R$ 5.000 no mês);

Irregularidades no cadastro;

Suspeita de fraude ou quebra dos termos de uso do aplicativo;

Mesmo CPF cadastrado em mais de um celular.

Como desbloquear o Caixa Tem pelo WhatsApp?

Veja o passo a passo:

Baixe o aplicativo Caixa Tem, disponível para Android e iOS; Acesse sua conta com seu CPF e senha; No menu do aplicativo encontre a opção “Liberar Acesso”; O usuário será encaminhado por meio no sistema de ajuda automática. Clique no ícone disponível e acesse o link gerado para iniciar uma conversa no WhatsApp; Feito isto, basta seguir as orientações para envio dos documentos necessários para desbloquear o Caixa Tem.

De acordo com a Caixa, o processamento da ação pode demorar até 48h. Caso o acesso não seja liberado após esse período, a indicação é procurar uma agência da instituição financeira. Na ocasião, será necessário apresentar um documento de identificação oficial para autorizarem o dispositivo.

Pagamento de janeiro do Bolsa Família

Neste mês de janeiro, serão realizados os primeiros pagamentos do Bolsa Família 2023. Como de costume, os repasses serão realizado conforme o dígito final do Número de Identificação Social (NIS).

Veja o calendário de pagamento do benefício:

NIS final 1: 18 de janeiro;

NIS final 2: 19 de janeiro;

NIS final 3: 20 de janeiro;

NIS final 4: 23 de janeiro;

NIS final 5: 24 de janeiro;

NIS final 6: 25 de janeiro;

NIS final 7: 26 de janeiro;

NIS final 8: 27 de janeiro;

NIS final 9: 30 de janeiro;

NIS final 0: 31 de janeiro.

Como sacar o Bolsa Família por meio do Caixa Tem?

Por fim, caso precise realizar o saque do Bolsa Família sem o cartão do programa, através do aplicativo Caixa Tem, siga os passos abaixo:

Abrir o aplicativo Caixa Tem; Clicar em “Entrar”; Selecionar a opção “Saque sem Cartão”; Clicar em “Gerar código para saque”; Digitar sua senha do Caixa Tem; Digitar o código numérico no caixa eletrônico ou na lotérica.