Melitta abre novos EMPREGOS pelo Brasil

A Melitta é líder no mercado de café a vácuo. Seus funcionários trabalham ativamente na produção, manutenção e comercialização de seus produtos, desde o grão de café, a xícara até a fabricação de filtros para fazer seu café. Hoje, a empresa anuncia as oportunidades disponíveis. Veja abaixo.

Melitta abre vagas de emprego no Brasil

Melitta está procurando uma nova equipe para continuar a desenvolver seu sucesso no ramo de comercialização de produtos relacionados ao café. É uma multinacional alemã que oferece salários alinhados com o mercado e oferece aos seus colaboradores inúmeros benefícios.

Fundada em 1968, está há mais de 50 anos no Brasil e é a empresa responsável por todos os mercados da América Latina. A Companhia apoia, valoriza e incentiva o empoderamento das mulheres cafeicultoras, produzindo uma marca de café especial, chamada Amalie, que é 100% cultivada por essas mulheres. Confira, abaixo, as vagas disponíveis no momento:

Líder de Logística – Avaré / SP;

Assistente Administrativo – Varginha / MG;

Operador de Empilhadeira – Varginha / MG;

Analista Customer Service Jr. – São Paulo / SP;

Conferente – Varginha / MG;

Assistente de Armazenagem – Varginha / MG;

Operador de RMP – Varginha / MG.

Como se candidatar

Aos interessados em alguma das vagas disponíveis na Melitta, podem seguir as orientações disponíveis no site 123 empregos, encontrar a vaga desejada e enviar currículo para análise. No momento, a empresa busca profissionais que queiram inovar e transformar o mercado.

