MILHÕES de brasileiros com CARTEIRA ASSINADA serão afetados por conta DESSA ALTERAÇÃO

Aqueles que trabalham com a carteira assinada terão outra opção para usar o saldo da conta do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). A novidade certamente beneficiará aproximadamente 11 milhões de cidadãos brasileiros que trabalham formalmente.

Tudo isso se trata do saque das parcelas do FGTS que não foram depositadas ainda na conta. Isso aumentará a capacidade do pagamento dos trabalhadores com carteira assinada no caso de financiamentos habitacionais. Como será possível observar na matéria desta terça-feira (17) do Notícias Concursos, a intenção dessa modalidade de saque é a facilitação do acesso à casa própria.

FGTS futuro para trabalhadores com carteira assinada é um grande benefício

A modalidade chamada FGTS consignado ou FGTS futuro, será disponibilizada para uma pequena parcela da população agora. Posteriormente, será ampliado. Os cidadãos contarão com recursos que ainda não foram depositados, ou seja, a quantia que não foi creditada ainda pelos empregadores.

Para começar, a contemplação será para famílias que tenham renda abaixo de R$ 2.400,00 mensais, ou seja, quem está no Grupo 1 do Casa Verde Amarela. A intenção do governo Bolsonaro, criador da proposta, é a ampliação da opção para outras faixas de renda, tal como demais programas habitacionais.

Vale a pena mencionar que o programa Casa Verde Amarela voltará a se chamar Minha Casa Minha Vida em breve. Esse nome foi escolhido no segundo mandato do Lula enquanto presidente, mas foi alterado no governo Bolsonaro.

Quais são as vantagens e as desvantagens

Em se tratando das vantagens, há o aumento da capacidade do pagamento nos financiamentos habitacionais. Ou seja, um cidadão com a renda de R$ 2.000,00, e que comprará um imóvel hoje, contará com parcelas no valor de R$ 450,00. Utilizando o FGTS futuro, esse valor seria de R$ 600,00.

Ademais, o indivíduo que optar pelo uso dos recursos que ainda não foram depositados, precisa se atentar às eventuais desvantagens. No caso da demissão sem justa causa, ele não terá mais como utilizar o saldo, pois já o terá usado. Assim, terá que negociar sua dívida a fim de conseguir pagar.

De acordo com a CEF (Caixa Econômica Federal), essa modalidade terá a regulamentação finalizada nesse mês de janeiro. Em, no máximo, 90 dias, todas as operações se iniciarão e os trabalhadores com carteira assinada poderão se beneficiar.