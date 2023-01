Nova mudança para quem está no INSS cai como um ALERTA para os beneficiários

Se você recebe algum benefício pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), deve estar ciente que a autarquia voltará, a partir deste mês, a exigir a prova de vida. No entanto, o procedimento conta com uma novidade este ano.

A prova de vida é necessária para que o aposentado e pensionista, que ainda estiver vivo, continue recebendo seus benefícios. Desse modo, a intenção do órgão é automatizar o procedimento, facilitando a comprovação.

Mudanças na prova de vida do INSS

Como dito anteriormente, o procedimento contará com uma novidade. Os mais de 36 milhões de aposentados e pensionistas do INSS não precisarão mais ir até uma agência para fazer a prova de fé.

De acordo com a autarquia, a prova de vida passará a ser realizada através de um cruzamento de dados efetuado pelo próprio órgão. A intenção é utilizar bases de dados que confirmem que o beneficiário realizou alguma ação.

Em suma, poderão ser utilizados como comprovação:

Acesso ao Meu INSS;

Atendimento de perícia médica, por videoconferência ou presencial;

Atendimento pelo SUS ou na rede conveniada;

Atendimento presencial nas agências do INSS ou por reconhecimento biométrico;

Atualizações no CADÚNICO;

Cadastro ou recadastramento nos órgãos de trânsito ou segurança pública;

Declaração de Imposto de Renda, como titular ou dependente;

Emissão ou renovação de Alistamento Militar;

Emissão ou renovação de Carteira de Identidade; ou

Emissão ou renovação de Carteira de Motorista;

Emissão ou renovação de Carteira de Trabalho;

Emissão ou renovação de outros documentos oficiais que necessitem da presença física do usuário ou reconhecimento biométrico;

Emissão ou renovação de Passaporte;

Realização de empréstimo consignado por reconhecimento biométrico;

Recebimento do pagamento de benefício com reconhecimento biométrico;

Vacinação;

Votação nas eleições.

Prova de vida pode ser feita online

Os segurados que desejarem, podem fazer a prova de vida de forma voluntária. Todavia, a obrigatoriedade do procedimento é válida para os servidores públicos que se aposentam pelo regime próprio. Desse modo, veja como realizar o prova de vida pela internet:

Baixe e acesse o aplicativo gov.br; Caso ainda não possua uma conta gov.br, crie uma; Ao acessar o aplicativo, clique em “Serviços”; Na sequência, toque em “Prova de vida” e depois em “Histórico de Prova de vida”; Feito isto, selecione a “Prova de vida pendente”; Na tela “Autorização”, clique em “Autorizar”; Siga as instruções para fazer o reconhecimento facial; Depois do reconhecimento facial, clique em “OK”; Na tela de “Autorização”, o status da sua “Prova de Vida” mudará para “Autorizado”; Acompanhe o resultado do procedimento pelo site da instituição pagadora.

Como consultar informações relativas ao INSS

Os segurados podem ligar para a Central de Atendimento do INSS, no número 135, disponível de segunda a sábado, das 07h às 22h. Também é possível realizar o procedimento através do aplicativo ou site Meu INSS.