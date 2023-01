Oobj ABRE VAGAS no Centro-Oeste; Confira!

A Oobj, empresa de soluções para emissão de documentos fiscais eletrônicos, está atrás de novos colaboradores na cidade de Goiânia, no Centro-Oeste do país. Desse modo, caso você esteja em busca de uma recolocação, vale a pena conferir a lista de vagas abaixo:

Analista de Suporte Júnior – Goiânia – GO – Efetivo;

Auxiliar Administrativo – Goiânia – GO – Efetivo;

Banco de Talentos Oobj – Goiânia – GO;

Estágio em Departamento Pessoal l People Support l Vaga afirmativa para Mulheres – Goiânia – GO e Remoto – Estágio.

Mais sobre a Oobj e como se candidatar

Agora que você já conseguiu olhar a lista de cargos, a inscrição acontece de maneira bastante intuitiva e rápida. Basta clicar nesse link que você irá automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a Oobj, é válido frisar que sua missão é ajudar as empresas a otimizarem seus processos e reduzirem custos com a gestão eficiente de seus documentos fiscais. Faz isso através de soluções para emissão, recebimento, armazenamento e inteligência para todos os documentos fiscais eletrônicos (NFe, NFCe, SAT, MDFe, CTe e NFSe).

Além disso, também vale ressaltar que tudo começou em 2008, quando a Oobj surgiu. Depois de alguns meses passou a integrar o Grupo eSales, organização com 25 anos de mercado e presença em todo o território nacional. Atualmente, a Oobj contribui para gestão fiscal de diversos clientes distribuídos em todos os estados brasileiros.

Por fim, trabalha muito (work hard) para melhorar cada vez mais os produtos e serviços oferecidos, mas também relaxa (play hard) tomando uma cervejinha no happy hour, fazendo churrasco (mesmo no modelo remoto, a sede recebe os players animados!). Isto é, vá atrás dessa oportunidade!

