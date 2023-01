Orthopride abre novas OPORTUNIDADES de emprego pelo país

A empresa Orthopride é uma franquia de estética e ortodontia fundada em 2009 e localizada no Rio de Janeiro. As suas unidades buscam ir além para proporcionar conforto aos nossos pacientes por meio de atendimento personalizado, tecnologia de ponta e profissionais altamente capacitados.

Orthopride tem vagas de trabalho abertas ao redor do Brasil

Hoje a empresa Orthopride possui mais de duzentas unidades e aproximadamente 200.000 pacientes ativos em todo o Brasil. Eles nasceram para te dar maior qualidade de vida, saúde e mais sorrisos no seu dia a dia. O seu objetivo é passar felicidade aos nossos investidores, colaboradores e claro aos seus pacientes. Acreditam que todas as coisas boas começam com um sorriso, incluindo grandes negócios.

Além de investir em padronização de processos, tecnologia de ponta e capacitação de equipes para atendimento diferenciado ao público final, a empresa propõe um modelo de negócio que traz alta rentabilidade aos investidores.

Auxiliar Administrativo;







Telemkt ativo;







Aux. de Cobrança;







Op. de Telemarketing;







Auxiliar de Contratos;







Superv. de Vendas;







Aux. de serviços gerais;







Promotor Vendas;







Dentista;







Representante comercial;







Divulgador;







Promotor externo;







Estagiário de Marketing;







Recepcionista;







Estágio Administrativo;







Gerente de Call Center.

Como se candidatar

Participe do processo de seleção das vagas divulgadas pela empresa Orthopride acessando o site 123 empregos. Faça o seu login ou crie o seu perfil, encontre o cargo desejado e envie a sua candidatura depois de fazer a leitura de todos os requisitos exigidos para ter a certeza de que eles são compatíveis com as suas habilidades e experiência.

