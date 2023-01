Os 5 melhores navegadores para MacOS em 2023 (deve tentar!)

Se você está procurando o top 5 melhores navegadores para Mac em 2023então você marcou para a plataforma Write, que o ajudará a escolher o melhor navegador com recursos louváveis ​​que eventualmente otimizam a experiência de navegação.

No mundo atual da digitalização, é bastante óbvio que as pessoas desejam a melhor experiência de navegação. Embora a maioria dos sistemas operacionais venha com seu navegador da Web, ainda há muitos usuários que preferem um produto de terceiros para obter uma versão melhor. Portanto, se você é um usuário de Mac ansioso para saber se há algo melhor do que o Safari da Apple, siga este artigo para escolher o melhor navegador para o seu dispositivo Mac.

Lista dos melhores navegadores para macOS em 2023

É hora de examinar os recursos que cada um de nossos navegadores de Internet preferidos para Mac oferece. Examinaremos os benefícios de cada navegador da Internet e sugestões de como eles podem ser aprimorados ainda mais. Também destacaremos um recurso exclusivo em cada navegador.

1. Corajoso

O navegador Brave é considerado um dos melhores navegadores para Mac para aqueles que não querem que as empresas intrometam seus negócios online. Enquanto outros navegadores normalmente exigem extensões para melhorar a segurança e a privacidade do usuário, o Brave Browser já as inclui. Isso permite que os usuários determinem até que ponto desejam bloquear anúncios em seu navegador, incluindo cookies e crackers.

Apesar de seus recursos integrados de segurança e privacidade, o navegador Brave continua sendo a plataforma mais rápida e responsiva. Embora não seja o navegador mais rápido entre todos os navegadores, sua combinação de velocidade e eficiência de RAM torna a experiência de navegação suave e eficaz para todos os seus usuários.

Vantagens:

Desempenho rápido.

Bloqueador de anúncios integrado.

Navegador extremamente seguro.

Verdadeira guia anônima.

2. Vivaldi

Vivaldi defendeu ser o melhor navegador para Mac. Como é construído em cromo, oferece algumas das mesmas extensões do Brave e do Chrome. Não é tão rápido quanto o Chrome, mas é comparativamente mais rápido que o Firefox, e é altamente recomendado para quem procura algo rápido e fácil para Mac.

No entanto, os usuários do iOS devem saber que não existe um aplicativo móvel Vivaldi. Esta é uma desvantagem para aqueles que dependem do ecossistema da Apple e também é a razão pela qual não está no primeiro lugar.

No entanto, suponha que você goste de ajustar a aparência do seu navegador regularmente. Nesse caso, este é o melhor navegador que recomendamos para você, pois vem com uma variedade de opções de personalização para ajudá-lo a obter a interface desejada. Você poderá alterar o esquema de cores e a interface para corresponder à cor do navegador da Web que está usando e personalizar a página inicial do navegador.

Vantagem:

Muitos recursos integrados

Facilmente personalizável

Baixo uso de RAM

Navegador excepcionalmente seguro

3. Google Chrome

O Google Chrome é o navegador de internet mais popular a longo prazo. Tanto usuários iniciantes quanto experientes podem usá-lo com razoável facilidade graças à sua simplicidade de uso e estilo minimalista. Além disso, é fácil personalizar as configurações do navegador e sincronizá-las entre o desktop e o celular.

Quem não conhece o Google Chrome, já que está entre os navegadores de Internet mais populares e amplamente utilizados? É muito simples de usar, e o design da interface facilita a navegação tanto para especialistas quanto para iniciantes. Com o Google Chrome, você pode personalizar facilmente as configurações do navegador e alternar entre as versões para computador e celular.

Além disso, facilita a tarefa de navegar e usar outras ferramentas de software do Google, que incluem Google Docs, Gmail, YouTube, etc. Para alternar e sincronizar perfeitamente cada produto com o navegador Google Chrome, apenas uma conta do Google será necessária. Além disso, o Google Chrome é muito mais rápido, carrega a página da web rapidamente e não consome sua memória RAM.

Vantagem:

Desempenho rápido

Grande biblioteca de extensões

Fácil de sincronizar a conta do Google

4. Safari

Safari é o navegador padrão para MacOS. Alterações recentes tornaram o Safari mais atraente como o melhor navegador para usuários de Mac do que se pensava anteriormente. Para todos nós, os usuários do Mark, ele vem com o design mais elegante de todos os navegadores presentes, que fornece estado real em páginas da web e ocupa comparativamente menos espaço com seu marcador e menu superior.

Melhorias no desempenho do Safari foram observadas em sua versão mais recente. Uma fonte afirma que o Safari superou o Chrome, mas no uso no mundo real, a experiência de ambos é individual, o que não acontecia com a versão anterior do navegador integrado da Apple.

Vantagem:

Design atraente

Desempenho rápido

Vem instalado no macOS

5.Mozila Firefox

Por muitos anos, o Mozilla Firefox foi o pioneiro da navegação na Internet, e é por isso que é considerado o melhor navegador para Mac e Windows. Enquanto todos os outros navegadores criaram um formato padrão, o Firefox foi o primeiro a introduzir o recurso complementar. embora outros navegadores tenham seguido o Mozilla Firefox, sempre foi prolífico desde então. O Firefox continua a fornecer complementos regulares e confiáveis ​​para recursos como bloqueio de anúncios, gerenciamento de senhas e desativação da reprodução automática em vídeos incorporados.

Hoje, o Firefox se destaca como um dos navegadores mais seguros para seus usuários. Ele permitiu que o Marvel Protection resistisse a qualquer rastreador indesejado que tentasse bisbilhotar sua conectividade e atividade com a Internet. Durante o teste, ele bloqueou ativamente vários rastreadores que estavam prestes a atacar suas páginas da web e rastrear seus registros.

Vantagem:

Excelentes práticas de privacidade

Forte seleção de complementos

Segurança excepcional

Da mesa do autor:

Isso conclui nossa discussão sobre o Os 5 melhores navegadores para Mac em 2023. Espero que este artigo tenha ajudado você de alguma forma e tenha ajudado você a decidir quais os 5 principais navegadores são os melhores para o seu macOS. Se você tiver algum comentário adicional, compartilhe-o na seção de comentários abaixo.

