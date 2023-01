PÉSSIMA notícia para clientes do Itaú que usam as milhas do cartão

Nos últimos dias o Itaú anunciou que o cartão Itaucard do Pão de Açúcar deixou de pontuar em real. Com a mudança, a pontuação passa a ser considerada em dólar, assim como os demais cartões de crédito. Vale informar que desde dezembro de 2022 o PDA Platinum já não recebia solicitações.

Nesta terça-feira (17) o Itaú enviou um comunicado ao portal Tecnoblog informando que as alterações têm como objetivo privilegiar as operações feitas nas lojas do Grupo Pão de Açúcar.

De acordo com o Tecnoblog, a partir de agora a pontuação do Itaucard PDA Platinum além de contabilizar 2 pontos por dólar, deve disponibilizar 5 pontos por dólar nas lojas do Pão de Açúcar. Já o PDA Gold deve oferecer aos usuários 1,5 ponto por dólar em todas as compras e 3 pontos por dólar em lojas do grupo Pão de Açúcar.

Péssima notícia para usuários do Itaú que acumulam milhas

Além das mudanças nos pontos por dólar gasto no cartão, a empresa anunciou também a retirada do deságio nas transferências dos pontos para Smiles e Latam Pass, disse o Tecnoblog. Desse modo, o que antes era de 0,8 deve passar a ser de 1 para 1. Apesar das alterações, o Itaú afirma que não deve haver mudanças na anuidade dos cartões.

“Queremos simplificar o entendimento dos clientes em relação aos benefícios, além reforçar os benefícios relacionados ao Pão de Açúcar, nosso parceiro e sócio neste produto”, disse Rodrigo Carneiro, diretor de Cartões do Itaú Unibanco.

Ele explica que as mudanças facilitam a transferência de pontos para as companhias aéreas parceiras, sem que haja a necessidade de fazer contas. Assim, essas alterações visam “prestigiar os clientes que concentram suas compras no GPA — que terão uma pontuação bastante expressiva nessas transações, além dos descontos 20% em vinhos, cervejas especiais e produtos de marcas exclusivas”.

A desvantagem para os usuários que acumulam milhas é que o cartão do Itaú que antes era considerado um dos mais vantajosos para esses casos, agora encontra-se abaixo dos concorrentes. No entanto, a modalidade de cartão pode continuar atrativa para os cidadãos que costumam realizar compras em lojas do Pão de Açúcar.

“Os cartões Itaú Pão de Açúcar sempre foram estratégicos na fidelização e, com as mudanças, passam a ser ainda mais, priorizando os clientes e oferecendo diferenciais competitivos na pontuação das compras, trocas em companhias aéreas, cashback maior para compras feitas na rede e, claro, descontos exclusivos nas nossas lojas”, afirma Celio Lopes, diretor de Produtos Financeiros do GPA.

Outras formas de adquirir milhas

Além da possibilidade de adquirir milhas utilizando os pontos no cartão de crédito com programas de fidelidade, é possível comprar milhas em plataformas virtuais especializadas nesse tipo de venda. Nesses casos, os cidadãos que procuram passagens aéreas mais baratas podem comprar milhas que estão sendo vendidas por outras pessoas.

Essa opção pode ser vantajosa para os cidadãos que estavam acostumados a utilizar o benefício com o cartão do Itaú, por exemplo, mas acabaram se prejudicando com as mudanças anunciadas pela empresa na última semana.