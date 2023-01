Procuradoria Geral de Niterói – RJ divulga Concurso público: Até R$6,8 mil

No estado do Rio de Janeiro, a Procuradoria Geral de Niterói faz saber aos interessados abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é o provimento de 29 vagas em cargos de nível médio e superior, mais cadastro reserva com 1300 vagas.

As oportunidades são para os cargos de técnico de procuradoria (20 vagas); analista de tecnologia da informação (1 vaga); analista processual (7 vagas); e analista contábil (1 vaga).

Os salários oferecidos variam entre R$ 2.846,86 a R$ 6.838,92, acrescido de auxílio-alimentação, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 16h do dia 9 de março de 2023, exlcusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora FGV Conhecimento. O valor da inscrição está fixo em R$70,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 80 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, legislação específica, conhecimentos específicos e/ou noções de direito constitucional e administrativo; mais prova discursiva, composta por uma redação. As avaliações serão realizadas no dia 14 de maio de 2023, das 8h às 13h ou das 15h às 19h.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

ANALISTA PROCESSUAL: Ao Analista Processual, profissional com qualquer graduação em nível superior reconhecida pelo órgão competente da União, compete o exercício de atividades que envolvam criatividade, supervisão, orientação e pesquisa especializada, em grau de alta complexidade, a execução, sob supervisão de tarefas de natureza acessória e complementar, em apoio às atividades meio e de recursos humanos ou fim da Procuradoria-Geral do Município, e outras atribuições compatíveis com sua especialização.

ANALISTA CONTÁBIL: Ao Analista Contábil, profissional com graduação em nível superior em Ciências Contábeis reconhecida pelo órgão competente da União, compete o exercício de atividades que envolvam supervisão, planejamento, coordenação, controle e execução especializada, em grau de maior complexidade, a execução, sob supervisão superior, de trabalhos relativos à administração financeira e patrimonial, contabilidade e auditoria, entre outras atividades.

ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: Ao Analista de Tecnologia da Informação, profissional com graduação em nível superior em Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Gestão em Tecnologia da Informação e Sistemas de Informação, reconhecida pelo órgão competente da União compete atividades que envolvam criatividade, supervisão, orientação, coordenação, planejamento, execução especializada, entre outras atividades.

TÉCNICO DE PROCURADORIA: Ao Técnico de Procuradoria compete, dentre outras funções, o exercício de funções de mediana e de baixa complexidade, de natureza repetitiva, relacionadas com a execução de trabalhos profissionais diversos, tais como atos típicos de recursos humanos, arquivar documentos, realizar estudos, pesquisas e rotinas, digitar e conferir expedientes diversos, necessários ao funcionamento da Procuradoria-Geral do Município.

EDITAL nº 01/2023