Senac (SP) abre período de inscrição para o Vestibular 2023/1

O Centro Universitário Senac, de São Paulo (SP), está com inscrições abertas para o Vestibular 2023. De acordo com o cronograma, os interessados poderão realizar as inscrições até o dia 17 de fevereiro. Os interessados no curso de Tecnologia em Gastronomia poderão se inscrever até o dia 3 de fevereiro.

Conforme as orientações do Senac (SP), as inscrições devem ser feitas de forma virtual, exclusivamente por meio do site da instituição. Para efetivar o cadastro, é necessário realizar o pagamento da taxa de inscrição, cujo valor é de R$ 25.

Seleção

O Vestibular 2023 do Senac SP contará com duas modalidades de seleção: aproveitamento da nota da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ou prova de redação on-line aplicada pelo Senac. É necessário informar a modalidade de seleção no momento da inscrição.

De acordo com o edital, os interessados em participar com as notas do Enem poderão usar as notas da redação de uma das edições de 2009 a 2021. Já a prova on-line poderá ser realizada após a confirmação de inscrição do candidato.

Vagas e resultados

Ainda de acordo com o edital, a oferta total do Senac de São Paulo é de 2.705 vagas em cinco campus para ingresso no primeiro semestre de 2023.

A oferta para o Campus Santo Amaro (São Paulo) é de 2.330 vagas, enquanto para o Campus Águas de São Pedro é de 200 vagas. Há também a oferta de 45 vagas para o Campus em Campos de Jordão, 80 vagas para o Campus Lapa Scipião (São Paulo), e 150 vagas para o Campus Tiradentes (São Paulo).

Conforme o edital, a divulgação dos resultados será feita por e-mail em até 72h da realização da prova de redação ou 24h após o envio da nota do Enem.

