Tauste ABRE VAGAS para Operador(a) de Caixa, Empacotador e mais!

O Tauste, grande rede de supermercados do estado de São Paulo e região, segue com excelentes oportunidades para você que está buscando um lugar no mercado. Primeiro, caso tenha experiência trabalhando em outros mercados e esteja atrás um trabalho, vale a pena conferir a lista de cargos e suas respectivas localidades na lista abaixo:

Açougueiro Assistente – Marília/SP, Jundiaí/SP e Bauru/SP – Efetivo;

Aprendiz – Jundiaí/SP;

Armazenista – Sorocaba, Itu, Bauru e Jundiaí/SP – Efetivo;

Armazenista Câmara Fria – Jundiaí/SP – Efetivo;

Assistente de Atendimento – Jundiaí/SP – Efetivo;

Assistente de Limpeza – Jundiaí/SP – Efetivo;

Assistente de Padaria – Marília/SP e São José dos Campos/SP – Efetivo;

Auxiliar de Marketing – Marília/SP – Efetivo;

Empacotador – Marília, Jundiaí e Sorocaba/SP – Efetivo;

Encarregado de Setor (Açougue) – São José Dos Campos/SP – Efetivo;

Fiscal Assistente de Loja – Sorocaba e Bauru – Efetivo;

Motorista – São José Dos Campos/SP – Efetivo;

Operador(A) de Caixa – Sorocaba, Marília, Bauru e Jundiaí – Efetivo;

Peixeiro Assistente – Efetivo;

Técnico Em Segurança Do Trabalho (Obra) – Várias localidades – Efetivo.

Mais sobre o Tauste e como se candidatar

Agora que você já conseguiu olhar a lista de cargos, a inscrição acontece de maneira bastante intuitiva e rápida. Basta acessar esse link que você irá automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre o Tauste, é interessante ressaltar que a rede surgiu em outubro de 1991. Em constante expansão, atualmente está presente em 6 cidades do interior de São Paulo, conta com lojas nas cidades de Marília, Bauru, Sorocaba, Jundiaí e São José dos Campos, e um Centro de Distribuição na cidade de Itu, gerando emprego diretamente para aproximadamente 4.000 colaboradores.

Isto é, são 31 anos de trabalho, honestidade, transparência, humildade, comprometimento e profissionalismo. Não perca tempo e garanta o seu lugar! Confira alguns benefícios:

Vale-transporte;

Vale alimentação;

PPR (Programa de Participação nos Resultados);

Plano de saúde;

Auxílio educação;

Convênio com farmácias.

