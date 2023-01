Unigranrio recebe inscrições para Concurso de Bolsas 23.1

A Universidade Unigranrio abriu o período de inscrição para o processo seletivo da nova campanha “Concurso de Bolsas 23.1”. A seleção oferta descontos para os candidatos aprovados para ingresso nos cursos de graduação no primeiro semestre letivo de 2023.

Os interessados em concorrer a uma vaga na Unigranrio com descontos de até 80% poderão realizar as inscrições até o dia 25 de janeiro. As inscrições devem ser feitas de forma virtual, exclusivamente por meio do Portal Unigranrio.

Seleção

Conforme o regulamento, a seleção dos inscritos será feita por meio da aplicação de um exame. Segundo o cronograma, a prova está marcada para o dia 28 de janeiro, com início às 10h e duração máxima de uma hora e meia. A aplicação acontecerá nas unidades de Duque de Caxias, Barra da Tijuca e Nova Iguaçu.

Os parceiros (EAD) também irão participar do Concurso de Bolsas 23.1, mas, nesse caso, as provas serão aplicadas de forma virtual, na mesma data e horário.

Ainda de acordo com o regulamento, a prova será composta por 15 questões de conhecimento gerais (Língua Portuguesa, Matemática e História) e por uma redação em Língua Portuguesa. Para participar da premiação, o candidato precisa obter 5,0 na prova de Conhecimentos Gerais e 5,0 na Redação.

De acordo com a instituição, a oferta de descontos contemplará todos os cursos de graduação, com exceção apenas do curso de Medicina. A Unigranrio vai ofertar desconto de 60% para o aprovado em 3º lugar, de 70% para o 2º lugar, e de 80% para o candidato colocado em 1º lugar. Além disso, o candidato que for aprovado em 1º lugar será presenteado com um Iphone 12.

