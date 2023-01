Vigor Alimentos começa o ano com NOVAS vagas de emprego

A Vigor Alimentos, ou apenas Vigor, é uma empresa nacional de deliciosos produtos do ramo de laticínios que faz parte do dia a dia de milhões de pessoas. Companhia reconhecida por sua ampla linha de produtos de qualidade, a empresa também trabalha com marcas como Amélia, Danubio, Banda Azul, Leco, entre outras. A Vigor está iniciando 2023 oferecendo diversas vagas de emprego no Brasil. Confira.

A Vigor Alimentos tem diversas oportunidades de trabalho para quem deseja integrar a equipe de trabalho da empresa. Refere-se a uma empresa conhecida nacionalmente pelos seus iogurtes, queijos e requeijão.

A empresa prefere sempre criar um ambiente colaborativo e inclusivo, proporcionando oportunidades para que os colaboradores cresçam pessoal e profissionalmente com dinamismo para aprender na prática. Com mais de cem anos no mercado, é uma das quatro marcas mais importantes da categoria lácteos no país. Confira as vagas oferecidas pela empresa:

Comprador (a) JR – São Paulo / SP;

Auxiliar de Produção – São Gonçalo do Sapucaí / MG;

Coordenador (a) de Qualidade Assegurada – Barra do Piraí / RJ;

Técnico (a) Mecatrônico – São Paulo / SP.

Como se candidatar

A Vigor procura pessoas inovadoras e pragmáticas. Caso tenha interesse em uma vaga de emprego, basta acessar o site da 123 empregos, seguir as orientações fornecidas na página, se cadastrar e anexar seu currículo que enviaremos para análise. Esteja atento às vagas que exigem conhecimentos específicos da área.

