Zinzane abre NOVOS empregos em todo o país; veja os cargos

A Zinzane é uma empresa de moda nascida em 2002 na glamorosa Babilônia Feira Hype, no Rio de Janeiro. Atualmente, eles contam com uma loja virtual e mais de 150 lojas próprias em mais de 20 estados do país. Apaixonadas por cor e natureza, eles apostam em uma ampla gama de estampas e peças essenciais do guarda-roupa em diferentes tamanhos, do menor para o maior.

Zinzane possui novas oportunidades de trabalho no Brasil inteiro

Do dia à noite, a marca Zinzane tem acessórios, vestidos, saias, camisas e muito mais para todas as ocasiões. Todas as semanas eles lançam novos produtos exclusivos com uma excelente relação qualidade/preço, apostando na qualidade, caimento e conforto das peças.

Venha fazer parte da equipe desta empresa que está crescendo cada vez mais no país. Confira abaixo todas as vagas que estão disponíveis e veja como fazer a sua candidatura logo após:

Anl. de Controladoria;

Visual Merchandiser;

Anl. de Expansão;

Estilista;

Ass. Administrativo;

Superv. de Loja;

Business Partner;

Comprador;

Op. de Loja;

Coord. de Marketplace;

Gerente de Loja;

Esp. de App;

Op. de Caixa

Esp. de Expansão;

Gerente de Marketing de Influencer;

Esp. de Mídia Online.

Como se candidatar

Para concorrer às oportunidades divulgadas pela empresa Zinzane, visite o site 123 empregos. Se esta for a sua primeira vez na página, registre as suas informações profissionais e pessoais no sistema e, depois de encontrar o cargo de interesse e ler todas as exigências para identificar se ele possui compatibilidade com o seu perfil, faça a sua candidatura.

